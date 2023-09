Infortunio serio e lungo stop: chance per Carlos Augusto

Carlos Augusto è venuto all’Inter per confrontarsi con una squadra di prima fascia e mettersi in mostra, e ora potrebbe avere la sua chance anche di imporsi a livello internazionale

Palladino e Galliani sentono parecchio la mancanza di Carlos Augusto al Monza e non perdono mai occasione per ribadirlo, tessendone le lodi e prevedendo per il laterale ottime prove in maglia nerazzurra. All’Inter, però, il brasiliano è una riserva di Dimarco, al momento uno degli uomini più un forma e decisivi della formazione allenata da Inzaghi. Per Augusto arriverà presto qualche chance per giocare titolare, com’è già successo in Champions contro la Real Sociedad.

In realtà è da più di un anno che Federico Dimarco sta offrendo prestazioni da grande quinto: il canterano doveva essere la riserva di Gosens, e invece il tedesco ha faticato a trovare spazio per tutta la sua permanenza nella società milanese.

Gosens ha deluso ma fino a un certo punto. Il suo problema principale è stato quello di essere chiuso da un laterale attento in difesa, legatissimo ai colori interisti, pericoloso con i cross e spesse volte capace di trovare goal importanti.

Per Carlos Augusto la situazione è un po’ diversa. Il brasiliano sa di avere davanti Dimarco. Formalmente è stato preso per fare il ricambio. Il che, ovviamente, non equivale a essere una seconda scelta. L’ex Monza è anche consapevole della nuova direzione tecnica imposta da Inzaghi: quest’anno ci sarà maggiore turnover e tutti avranno la possibilità di rendersi utili alla causa nerazzurra.

Una chance per Carlos Augusto anche in Nazionale

Il bellissimo sinistro col quale ha piegato l’Empoli dimostra che Dimarco è un giocatore importantissimo per l’Inter anche a livello di personalità. E di certo il ragazzo può ancora crescere. E chissà: magari la concorrenza di Carlos Augusto gli ha fatto bene… Inzaghi, però, aspetta anche i goal del brasiliano, che nel Monza si è distinto per avere parecchia confidenza con la finalizzazione.

Intanto, l’essersi trasferito a Milano ha dato maggiore risalto al valore di Augusto. La notizia dell’infortunio di Caio Henrique potrebbe infatti permettergli di esordire con la Seleçao.

Un nuovo grave infortunio ha coinvolto il calciatore del Monaco: il terzino sinistro Caio Henrique ha rimediato una distorsione al ginocchio sinistro con interessamento del legamento crociato anteriore. Il danno è in fase di valutazione. Ma è probabile che il giocatore sarà operato. In ogni caso sembra già certo uno stop di diversi mesi.

Caio Henrique vede così compromessa la sua presenza nelle partite della Nazionale brasiliana di ottobre contro Venezuela e Uruguay. Chi sarà il suo sostituto? A sorpresa potrebbe tornare in gioco l’interista Carlos Augusto, mai veramente dal ct della Seleçao Fernando Diniz.

Pronto per il salto di qualità: l’ex Monza vuole essere protagonista

Augusto non ha mai giocato con la Nazionale maggiore brasiliana. Nel 2019 ha però partecipato con la Nazionale Under-20 brasiliana al campionato sudamericano di categoria in Cile. Ora che è un giocatore nerazzurro avrà più chance di essere notato, e in termini generali Carlos Augusto ha i colpi e la maturità tecnica per essere utile alla sua Nazionale. Sa giocare in difesa ed essere propositivo in ripartenza. Sa segnare da fuori e tirare i calci piazzati.

Arrivato all’Inter il 15 agosto 2023, dopo tre stagioni al Monza, Augusto non vuole starsene certo buono e tranquillo in panchina.

L’Inter crede nel suo talento (lo ha pagato parecchio: 4,5 milioni di euro per il prestito e altri 7,5 saranno versati con obbligo di riscatto per altri 7,5 milioni più 4 milioni di bonus). E Augusto crede di poter dare molto al suo nuovo club. Anche per conquistarsi una maglia in Nazionale.