Cessione Inter, annuncio esplosivo: “Arriva il fuoriclasse”

Gli arabi insistono sulla possibile cessione dell’Inter da parte di Zhang a Investcorp e rivelano interessanti prospettive sulla volontà del fondo di ingaggiare uno o più fuoriclasse

Secondo la stampa araba, Investcorp avrebbe scelto di puntare all’Inter per mirare a ottenere successi internazionali attraverso l’ingaggio di fuoriclasse: la conferma sulle voci di un’imminente cessione si arricchisce dunque di particolari anticipazioni sulla possibile direnzione sportiva che il fondo bahreinita vorrebbe intraprendere. Le ultime indiscrezioni parlano di un sempre più plausibile cambio di proprietà entro il 2024.

Ma i fatti, visti dalla prospettiva europea, esprimono altri contenuti: Zhang sta ancora lavorando per rifinanziare il debito con Oaktree e, quindi, al momento non sembra troppo coinvolto dall’idea di cedere.

A ogni modo, il futuro societario dell’Inter appare da più punti di vista intrigante. C’è ansia e curiosità rispetto alle prossime mosse di Zhang e c’è interesse a proprosito delle reali intenzioni del fondo Investcorp. TuttoSport, che ha lanciato l’indiscrezione sulla supposta offerta da parte del fondo del Bahrein, ha intervistato Turku Al Ghamdi, un giornalista arabo, per cercare di capire che cosa si dice di Investcorp in Medioriente e in che modo viene considerata la possibile acquisizione dell’Inter.

Al Ghamdi ha ammesso che in ambiente arabo il fondo Investcorp è noto e rinomato. E non ci sono dubbi a proposito della potenza finanziaria del gruppo gestito dall’omanita Mohammed Mahfoodh al Ardhi. “Il fondo ha davanti a sé un grande e prosperoso futuro“, ha dichiarato il giornalista arabo.

“Non hanno mai fallito alcun progetto su cui hanno deciso di mettere mano. Per l’acquisto dell’Inter dovrebbero essere stanziati circa 1,3 miliardi di euro. Anche se ora chiaramente si dovrà convincere Zhang a vendere“, ha continuato Al Ghamdi.

Cessione Inter: Investcorp pronta ad acquistare dei fuoriclasse

Secondo l’intervistato Investcorp potrebbe puntare a sviluppare la squadra per ottenere subito successi a livello locale e internazionale. “Sarà fondamentale avere un proprio stadio per godere di enormi ricavi annuali, come avviene per gli altri top club del mondo. Il fondo ha diversi asset sparsi in giro per il mondo. Asset che attualmente vengono gestiti con positività. E tempo fa è stata presa la decisione di acquisire un club calcistico come nuova risorsa da aggiungere al portafoglio“.

Secondo l’intervistato la scelta di Investcorp è ricaduta sull’Inter per vari motivo. Primo, poiché si tratta di un club prestigioso, con una storia importante. Secondo, per la tifoseria numerosa e per la possibilità di poter avere uno stadio di proprietà, da cui poi ottenere enormi ricavi. Terzo, perché il club sembra un obiettivo vantaggioso su cui investire, dato che la proprietà attuale ha a che fare con vari debiti e potrebbe essere costretta a vendere. L’Inter ha una storia importante ed è uno dei club più prestigiosi del mondo. Qualora venisse costruito uno stadio di proprietà i ricavi sarebbero giganteschi”.

“Tutto dipende da Steven Zhang“, ha ribadito però il giornalista arabo, confermando che dalla Cina non è arrivato ancora una risposta positiva all’interesse espresso dal fondo persico.

Da Zhang a Mohammed al Ardhi: cosa cambierebbe per l’Inter

“Qui nei Paesi arabi ci sono davvero tantissimi veri interisti che seguono con passione la squadra”, ha concluso l’intervistato. “Il target di Investcorp sarebbe quello di vincere tutto. In ambito nazionale e internazionale. Quindi si punterebbe sul tesseramento di grandi fuoriclasse per raggiungere gli obiettivi prefissati“.

Ecco il punto: con la cessione possono arrivare dei fuoriclasse… Questo ingolosisce gli interisti. Specie quelli che hanno già scordato cosa affermava Zhang senior subito dopo aver acquistato l’Inter e i suoi proclami di dominio sul calcio internazionale.

Steven Zhang ormai conosce bene l’Inter e sembra essersi davvero affenzionato al club. Il presidente di Investcorp al Ardhi tratterebbe la proprietà in modo del tutto diverso: ha tanti altri investimenti da gestire e, da quel che si vocifera, sarebbe anche un tifoso milanista…

Il fondo del Bahrein avrebbe meno vincoli di mercato rispetto a Suning, e al momento appare come un’entità più solida e strutturata a livello finanziario. La ricchezza di partenza, tuttavia, dovrebbe essere (o almeno era) simile. Anche la famiglia Zhang poteva contare su un patrimonio di diverse decine di miliardi.