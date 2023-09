La big inglese fa all-in su Lautaro: Inzaghi ‘trema’

Il centravanti argentino e simbolo dell’Inter di Inzaghi potrebbe essere oggetto di nuove avances nei prossimi mesi da parte di un club di Premier League da sempre interessato al suo profilo

L’avvio di stagione al massimo delle sue possibilità ha portato Lautaro Martinez a diventare simbolo indiscusso dell’Inter. Quando non è in forma o gioca al di sotto delle aspettative, l’intera squadra ne risente. Segno di una fortissima dipendenza dal centravanti argentino, ormai nelle grazie di Simone Inzaghi e della dirigenza nerazzurra.

Quest’ultima, per quanto restia ad aprire qualsiasi tipo di discorso di mercato a meno che non sia rivolto soltanto al prolungamento di contratto, è comunque tempestata di richieste per il cartellino del calciatore. La sua valutazione, a meno di grosse sorprese, potrebbe chiudersi ben oltre i 100 milioni di euro a fine stagione se i numeri totalizzati dovessero confermarsi ancora una volta in doppia cifra come in passato. Un prezzo non da tutti, ma sicuramente abbordabile per buona parte dei club di Premier League più ricchi e rappresentativi.

Lautaro al Manchester United, offerta più concreta in estate

E proprio dai meandri degli uffici del Manchester United, Lautaro potrebbe essere oggetto di un nuovo grande assalto. Questa volta più concreto che mai.

Come riportato da ‘calciomercato.it‘, i ‘Red Devils’ sarebbero infatti disposti a giocare l’all-in sul centravanti nerazzurro la prossima estate. Consapevoli del valore economico ma anche prestazionale e la sua influenza in campo, lui soltanto potrebbe svoltare in positivo la qualità offensiva del reparto avanzato a disposizione di Erik ten Hag. Un reparto sprovvisto da tempo di un riferimento sostanziale e l’istinto innato del bomber, come quello di Cristiano Ronaldo.

In ogni caso, la dirigenza dell’Inter cercherà di mettere pressione allo United spostando l’attenzione sulle enormi pretese di mercato. Al di sotto dei 100 milioni non si potrà trattare e sarà nuovamente porta chiusa. Intanto Lautaro se la gode. E l’Inter vuol trarre il meglio di sé fino alla fine.