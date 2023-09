DIRETTA Serie A, Salernitana-Inter: segui la cronaca LIVE del match

L’Inter di Simone Inzaghi sfida la Salernitana di Paulo Sousa nella settima giornata di Serie A. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter è di scena sul campo della Salernitana in Campania nel terzo e ultimo anticipo del sabato valido per la settima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni deluse per la sconfitta nel turno infrasettimanale che sarà diretta dall’arbitro Abisso della sezione di Palermo.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dalla sconfitta casalinga contro il Sassuolo che ha fermato a cinque la striscia di vittorie consecutive, vogliono tornare subito al successo per restare in testa alla classifica e prepararsi al meglio alla sfida di martedì in Champions League contro il Benfica. Dall’altra i granata di Paulo Sousa, che vanta un passato da calciatore all’Inter, sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale per poter uscire dalla zona retrocessione ed evitare ribaltoni in panchina. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su tablet e smartphone sulla app di Dazn. L’ultimo precedente della scorsa annata finì con un pareggio per 1-1 con il gol dell’ex Candreva nel finale a rispondere al vantaggio di Gosens. Interlive.it vi offre il match dello stadio Arechi live in tempo reale.