Ritorno di fiamma argentino in MLS: presto l’assalto firmato Inter

Rispunta il nome del centravanti argentino Thiago Almada per la prossima stagione, già accostato all’Inter due anni fa sul mercato estivo

L’Inter vanta Lautaro Martinez e con lui al timone della squadra, nessun risultato potrebbe mai spaventare.

Chiaro è che il centravanti argentino, promotore della passata vittoria ai danni della Salernitana, ha comunque bisogno del resto della squadra per poter funzionare a dovere in fase offensiva. E al suo fianco non può mancare una figura come Marcus Thuram, dedita al ‘lavoro sporco’ e agli inserimenti fra le linee per portare su di sé il peso degli uomini della difesa avversaria.

Quanto alle scelte di ripiego, per Inzaghi si fa dura. Perché l’assenza di Marko Arnautovic per infortunio ha costretto l’allenatore piacentino a spostare avanti Davy Klaassen come centravanti aggiunto, mentre sfrutta Alexis Sanchez come rifinitore al posto di Lautaro. Con buona probabilità, la prossima estate la dirigenza cercherà di puntare da subito ad un quinto. Proprio per donare ad Inzaghi migliore spazio di manovra e respiri più profondi, onde evitare di farsi trovare a corto di soluzioni nelle partite che contano.

Thiago Almada come due anni fa: l’Inter ci ripensa

Stando ai rumors spagnoli, un calciatore sarebbe stato riconsiderato dall’Inter per ricoprire questo ruolo. Oppure, eventualmente, per fungere da opzione sostitutiva dello stesso Sanchez, recuperato dalla dirigenza agli sgoccioli della sessione estiva come opzione a parametro zero di buon gusto.

Da promessa del Velez Sarsfield al palcoscenico statunitense dell’Atlanta United in MLS, Thiago Almada potrebbe aver raggiunto il picco massimo della sua carriera in America. A tal punto che potrebbe esser richiesto dall’Inter nel prossimo futuro come uno dei calciatori sui Simone Inzaghi punterebbe per puntellare il reparto offensivo. Secondo i colleghi spagnoli de ‘fichajes.net’, il colpo donerebbe ulteriore qualità all’Inter cavalcando l’onda dell’ascesa dell’argentino sul mercato europeo.