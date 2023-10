Lautaro allo scoperto sul rinnovo. E Inzaghi: “Impressionanti”

Le parole del capitano e del tecnico dell’Inter dopo il pesante successo contro il Benfica nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League

“Era importante vincere stasera”, ha detto Lautaro dopo la vittoria sul Benfica che spinge l’Inter in vetta alla classifica del Gruppo D di Champions insieme alla Real Sociedad. L’argentino ha disputato un’ottima gara, ma ha sprecato tante occasioni da gol. Per lui la porta sembrava stregata: “In carriera non mi era mai capitata una gara così – le sue parole a ‘Mediaset’ – Sicuramente c’è da migliorare tanto”.

“Per noi questa era una sfida molto importante – ha aggiunto il capitano nerazzurro – Dovevamo girare pagina dopo che con la Real Sociedad avevamo fatto fatica a fare il nostro gioco. Siamo contenti per aver vinto, ora dobbiamo pensare avanti e continuare così”. Parentesi finale sul capitolo rinnovo, con Lautaro che ‘rassicura’ gli interisti: “Se la firma può arrivare già entro la fine del 2023? Speriamo… Il mio agente sta lavorando con la società, io sono felice qui all’Inter. Lo è anche la mia famiglia, per cui non c’è alcun motivo di cambiare“.

Inter-Benfica, Inzaghi esalta la squadra: “Concentrazione e una voglia di vincere davvero impressionanti”

“I ragazzi sono stati strepitosi”, ha invece esordito Inzaghi sempre al microfono di ‘Mediaset’. “Nel secondo tempo davamo la sensazione di poter segnare ad ogni azione – ha aggiunto il tecnico dell’Inter – Abbiamo vinto una partita con merito contro un avversario di assoluto valore. Ho fatto i complimenti ai miei calciatori. Siamo tornati di notte da Salerno, mentre il Benfica aveva giocato il giorno prima. Nonostante questo, i ragazzi sono stati encomiabili”.

“Abbiamo disputato una ripresa con una intensità incredibile – ha evidenziato Inzaghi – Siamo stati davvero bravi rimandendo sempre lucidi, nonostante pali, traverse e Trubin. Stasera la squadra ha avuto una concentrazione e una voglia di vincere davvero impressionanti“.