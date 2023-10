Cuadrado a Milano durante la sosta: cosa sta facendo l’Inter

Il colombiano aveva rimediato un’infiammazione al tendine restando così indisponibile per 5 gare. Svelato il piano dei nerazzurri per le prossime settimane

L’Inter ha dovuto, inevitabilmente, rinunciare a Juan Guillermo Cuadrado in quest’ultimo mese di tempo e, il tutto, è dovuto ad alcuni problemi di natura fisica accusati dall’esterno di destra di Inzaghi.

Come ormai risaputo, infatti, il colombiano ha recentemente rimediato un’infiammazione al tendine finendo poi per rinunciare agli ultimi 5 impegni disputati dall’Inter. E’ stato soltanto nella serata di ieri, in occasione del match casalingo andato in scena con il Benfica, che il classe ’88 è tornato a figurare tra i convocati di Simone Inzaghi accomodandosi così in panchina.

La sua ultima gara risale allo scorso 8 settembre: data in cui l’ex Juventus prese parte alla gara contro il Venezuela. Ora, con la sosta delle Nazionali, c’è il rischio che anche Cuadrado possa finire per tornare tra i convocati della Colombia, cosa che la ‘Beneamata’ vuole assolutamente evitare. Svelata, a questo punto, la prossima mossa dei nerazzurri.

Cuadrado tra i convocati della Colombia? L’Inter ha già attivato i propri canali diplomatici per evitare questa cosa

Juan Cuadrado, tornato a disposizione di Simone Inzaghi nella serata di ieri pur non essendo ancora al 100%, potrebbe tornare a figurare tra i convocati della Colombia in vista di questa seconda sosta stagionale per le Nazionali.

Questo, naturalmente, è uno scenario che l’Inter intende evitare a tutti gli effetti, tanto da aver già attivato i propri canali diplomatici: tutto questo per far sì che il classe ’88 venga esentato dai prossimi impegni con la propria nazionale. Questo anche in virtù del fatto che un infortunio come il suo (trattasi, infatti, di una vera e propria tendinite) rischia di avere una ricaduta da un momento all’altro.

I nerazzurri, come giusto che sia d’altronde, non vogliono che nulla di tutto ciò accada: motivo per cui è cosa assai probabile che il colombiano resti ad Appiano per tutto il periodo della sosta per le nazionali. Almeno è questo ciò a cui ambisce la ‘Beneamata’.