La Curva Nord ‘avvisa’ Lukaku: “50mila fischietti”

Manca sempre meno al giorno “funesto” del ritorno di Lukaku al Meazza: la Curva Nord ha già organizzato un’accoglienza assordante prenotando cinquantamila fischietti

La Curva Nord dell’Inter ha distribuito una fanzina sugli spalti del Meazza durante la sfida di Champions contro il Benfica. Nel documento si legge una sorta di comunicato travestito da programma. Per organizzare al meglio l’accoglienza a Milano di Romelu Lukaku il prossimo 29 ottobre, la Curva ha deciso di distribuire cinquantamila fischietti. Si preannuncia insomma un clima tutt’altro che tranquillo.

A fine ottobre, al Meazza, arriverà la Roma: il big match avrà di certo importanza sportiva per determinare le velleità di successo delle due squadre e, inoltre, sarà occasione di un paio di attesi confronti. Il primo, già consumato nelle scorse due stagioni, fra il tifo interista e l’indimenticato José Mourinho. E il secondo, parecchio più critico e drammatico, con l’ex attaccante del club nerazzurro Romelu Lukaku.

Come sarà la prima volta di Lukaku da avversario in quello che è stato il suo stadio dal 2019 al 2021 e nella scorsa stagione? Come verrà accolto l’ex eroe nerazzurro dai tifosi? Male. E non c’erano molti dubbi a tal proposito. La Curva Nord ha da tempo bollato l’ex centravanti come un traditore, e a quanto pare ha già deciso in che modo risponderà al suo ritorno nello stadio che per tre anni lo ha osannato.

La Curva Nord si prepara ad accogliere Lukaku: “50mila fischietti“

Come prevedibile la Curva Nord ha voglia di esternare il proprio disappunto nei confronti di Lukaku: il giocatore sarà preso di mira, nel modo più rumoroso e fastidioso possibile. Il tifo ha in pratica deciso di accogliere il belga dotando lo stadio di cinquantamila fischietti da far risuonare a ogni tocco “di chi ha tradito la maglia dell’Inter“.

Sarebbe stato forse meglio scegliere la via dell’indifferenza. Ma la Curva Nord non vuole passarci sopra e non ha di certo la maturità morale o la delicatezza intellettuale per evitare sfoghi rancorosi. E così, nell’attesa in vista del ritorno al Meazza, da avversario, di Romelu Lukaku, i tifosi organizzati parlano di: “un personaggio che si è dimostrato un piccolo uomo, perché prima di essere un campione bisogna essere uomini e saper rispettare la parola data“.

Il testo della comunicazione diffusa dai tifosi organizzati nerazzurri assume subito il tono di un nuovo messaggio rivolto direttamente a Lukaku: “Ti abbiamo difeso a spada tratta e ci hai ripagato voltandoci le spalle”.

Poi arriva la dichiarazione di intenti: “Prima dell’incontro con la Roma la Nord distribuirà 50mila fischietti da utilizzare a perdifiato ad ogni tocco di palla di chi ha tradito la nostra maglia. Facciamo vedere a tutti come merita di essere trattato chi si è mostrato indegno di indossare i nostri colori“.

Il valore del rancore: un’arma a doppio taglio

Come reagirà Lukaku? Il belga è un individuo particolare. L’accoglienza del Meazza potrebbe destabilizzarlo come esaltarlo. È già successo che negli ambienti più ostili, Big Rom abbia espresso maggiore forza nervosa, trasformando la rabbia in furore agonistico. Anche Mourinho potrebbe sfruttare la situazione per caricare a dovere il belga.

Secondo altri, è invece più probabile che lo Special One potrebbe “difendere” la sua stella impedendogli di partecipare al match. Tutto è possibile. E molto dipende anche dalla contingenza: in che modo arriveranno Inter e Roma all’appuntamento; quali alternative saranno sfruttabili dal portoghese; in che condizione psico-fisica sarà il belga a fine ottobre…

Anche Materazzi ha parlato di Lukaku, giustificando la scelta della Curva Nord di organizzargli un’accoglienza caratterizzata dal frastuono di fischietti: “Ha tradito due volte, ci sta che San Siro lo accolga male“.

L’ex difensore nerazzurro ha detto che avrebbe piacere a conoscere le motivazioni dell’addio di Lukaku. Ma ha anche affermato che il tifo dovrà far attenzione a non andare oltre al fatto sportivo. Insomma: i fischi non devono trasformarsi in insulti.

Intervistato da FCIN, l’ex bandiera dell’Inter, Marco Materazzi, ha detto: “È stato un peccato per tutti, poi i risultati diranno chi ha avuto ragione. Quando è tornato è stato osannato, mi piacerebbe sapere quali siano state le sue motivazioni. Sicuramente le avrà avute, ognuno sa cosa è meglio per sé. Ognuno va per la sua strada, sta segnando, spero non lo faccia contro l’Inter e poi vedremo chi avrà avuto ragione“.