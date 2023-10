La strategia di Zhang: 127 milioni per l’Inter

Steven Zhang ha 127 milioni pronti da investire nell’Inter: ecco da dove arrivano questi soldi e come potrebbero essere usati

Dopo aver registrato un rosso enorme nella stagione 2020-21 (la cifra negativa ha superato i 245 milioni), l’Inter ha cominciato un processo di risanamento, supportato anche dal prestito firmato con Oaktree. I risultati sono incoraggianti: dopo il -140 dell’esercizio 2021-22, il bilancio ha visto la perdita ridursi fino agli 85 milioni nel 2022-23.

Ma non va dimenticato che la società nerazzurra ha a che fare con un significativo indebitamento. Si parla di debiti vicini ai 850 milioni, con una posizione finanziaria netta negativa superiore ai 250 milioni. Per questi debiti, l’Inter deve pagare oltre 40 milioni di interessi ogni anno. E la scadenza vicina del prestito Oaktree, rende noti alcuni particolari interessanti. Si scopre, per esempio, che Zhang ha ancora 127 milioni da investire: finora ha versato nell’Inter “solo” 148 milioni dei capitali prestati dal fondo californiano.

La stagione 2023-2024 diventa dunque un periodo molto importante per l’Inter. A fine maggio, in un modo o nell’altro, Zhang dovrà decidere quale sarà il futuro della società. In quel mese scade il finanziamento fatto alla famiglia Zhang (non all’Inter) di Oaktree, che si somma al bond da 415 milioni con scadenza 2027.

Prestito Oaktree, Zhang ha ancora 127 milioni

Come anticipato, gli interessi passivi gravano sul club per circa 40 milioni all’anno e così incidono parecchio sul passivo. Ma senza finanziamenti, Zhang non avrebbe mai potuto versare 86 milioni nell’ultimo esercizio.

Bisogna poi sottolineare che dei 275 milioni arrivati da Oaktree Steven Zhang nerazzurro ne ha immessi nelle casse dell’Inter soltanto 148. A maggio, Oaktree batterà cassa. E se Zhang non sarà in grado di ripagare il fondo, gli americani si prenderanno in pegno le azioni del club. L’obiettivo del presidente cinese è quello di rifinanziare il debito. Ma una simile scelta non cambierebbe le sorti del club, su cui graverebbe ancora un debito da gestire con successi sportivi, cessioni e grandi risultati al botteghino.

La gestione ordinaria del club (ovvero i ricavi operativi al netto dei costi operativi) è in rosso nel 2022-23 di circa 35/40 milioni. Tuttavia, grazie a quanto già incassato in questa stagione (per esempio con la cessione di Onana), l’Inter potrebbe raggiungere il pareggio o addirittura l’utile operativo nel bilancio.

A oggi ci sono già 55 milioni di ricavi in più rispetto al 2023. E in questo senso il presidente cinese dell’Inter ha qualche asso nella manica per le negoziazioni relative al rifinanziamento del debito. Ci sono per esempio i 127 milioni non ancora usati da Zhang. Poi c’è la probabile qualificazione dell’Inter al nuovo Mondiale per club voluto dalla FIFA nel 2025 negli Stati Uniti.

Conta anche il processo di risanamento cin il bilancio più ordinato. Infine ci sono i grandi incassi con la sempre maggiore visibilità internazionale ottenuta dalla squadra dopo la finalebdi Champions.

Le intenzioni di Oaktree

Il fondo Oaktree non dovrebbe aver intenzione di diventare proprietario di un club di calcio. Inoltre si vocifera che Zhang avrebbe già inaugurato le trattative per un eventuale rifinanziamento. Secondo alcuni insider i rapporti tra le controparti sarebbero molto positivi.

Nel caso il rifinanziamento avvenisse, bisognerà però capire a quale tasso sarà conclusa l’operazione (attualmente la cedola è al 12%). E poi bisognerà anche capire come potrebbe comportarsi Oaktree di fronte a una vera offerta da 1,3 miliardi.

Se l’Inter viene davvero valutata 1,3 miliardi, e se davvero Investcorp è pronta a versare la cifra, il fondo statunitense potrebbe avere nelle mani per 275 milioni una società che il mercato valuta appunto 1,3 miliardi!