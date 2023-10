Oaktree scende in campo: offerta da 950 milioni

By

Torna a farsi sentire la potenza del fondo americano – già creditore del prestito da 275 milioni all’Inter – sul calcio italiano, ecco la nuova proposta da capogiro sui diritti TV

Non è trascorso molto tempo da quando molti club hanno risentito la prima volta delle conseguenze economiche scaturite dalla pandemia, Inter compresa. Come noto il club nerazzurro aveva affidato la propria etichetta nelle mani del fondo statunitense Oaktree il quale, dopo una trattativa piuttosto lineare, ha concesso alla famiglia Zhang un prestito da 275 milioni di euro per riequilibrare i bilanci societari.

Oggi quel debito è aumentato a dismisura, complici svariate decine di milioni di interessi maturati. Nell’attesa di conoscere quale possa essere il destino del club tra opera di rifinanziamento dell’importo e cessione delle quote a terzi, Oaktree torna nuovamente a far sentire la propria voce nello scenario calcistico italiano con una proposta indirizzata direttamente alla Lega Serie A.

Oaktree per i diritti tv, 950 milioni alla Lega Serie A

Obiettivo del fondo è infatti quello di assumere i diritti televisivi in virtù della creazione di un canale appositamente studiato dalla Lega Serie A, sulla base di una proposta da 950 milioni di euro. Una cifra niente male che, come svelato dalle indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, sarebbe persino destinato a crescere dal secondo anno fino ai quattordici anni successivi.

Sulla carta l’offerta di Oaktree appare decisamente interessante, soprattutto perché sin dal primo anno di applicazione dell’accordo porterebbe nelle casse della Lega un compenso nettamente superiore alle attuali proposte di DAZN, Sky e Mediaset sui diritti televisivi pari ad 880 milioni in cinque anni. Meno del miliardo di euro, ipotizzato dai vertici dirigenziali italiani come obiettivo minimo per il futuro dell’immagine del nostro campionato.