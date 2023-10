DIRETTA Serie A, Inter-Bologna: segui la cronaca LIVE del match

L’Inter di Simone Inzaghi sfida il Bologna di Thiago Motta nella ottava giornata di Serie A. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter ospita il Bologna allo stadio Giuseppe Meazza in una partita valida come primo anticipo del sabato dell’ottava giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due squadre che arrivano da un successo nell’ultimo turno che sarà diretta dall’arbitro Guida della sezione di Torre Annunziata.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, che vengono dalla vittoria in Champions League in casa contro il Benfica che ha fatto seguito a quella di sabato scorso in trasferta contro la Salernitana, punta ad un altro successo per presentarsi alla pausa per le Nazionali in testa alla classifica a prescindere da cosa farà il Milan stasera. Dall’altro i rossoblu di Thiago Motta, che a loro volta sono reduci dalla partita vinta contro l’Empoli, vanno a caccia di un successo di prestigio per raggiungere almeno momentaneamente l’Atalanta in sesta posizione. La gara sarà trasmessa in tv, su tablet e smartphone in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. La passata stagione i meneghini si imposero con il risultato di 6-1 in rimonta dopo il vantaggio di Lykogiannis grazie alla doppietta di Dimarco e alle reti di Dzeko, Lautaro Martinez, Calhanoglu e Gosens. Interlive.it vi offre il match di San Siro live in tempo reale.