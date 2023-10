Marotta prepara il colpaccio: dal Milan all’Inter a costo zero

I nerazzurri non tolgono gli occhi di dosso dal seguente obiettivo. Può arrivare nella prossima estate il rinforzo tanto atteso da Inzaghi

L’Inter, nella passata finestra di calciomercato estiva, ne ha rincorsi eccome di calciatori: specie qualche attaccante che, in fin dei conti, non è più arrivato.

Tralasciando i soli Azpilicueta, Samardzic e Scamacca – giocatori, chi più chi meno, il cui approdo a Milano pareva essere letteralmente ad un passo – i nerazzurri sono, ugualmente, riusciti nell’intento di portare a termine tante altre operazioni. Pensiamo, ad esempio, a quelle inerenti a gente come: Sommer, Pavard, Frattesi, Klaassen, Carlos Augusto e, infine, Sanchez e Arnautovic.

Proprio l’austriaco ha, nel recente periodo, creato grossi problemi alla squadra di Simone Inzaghi: tecnico che dovrà, in fin dei conti, rinunciare all’ex Bologna almeno sino a fine novembre (l’Inter punterà di fatto a riaverlo per la sfida del 26 novembre contro la Juventus. Classe ’89, perciò, complessivamente out per almeno 2 mesi).

E’ questo ciò che crea maggior preoccupazione alla ‘Beneamata’ in vista del futuro: il come tenere a bada un reparto avanzato che quest’oggi, tolti i soli Lautaro e Thuram, conta due ultratrentenni come il ‘Niño Maravilla’ e Marko Arnautovic (entrambi con innumerevoli acciacchi fisici rimediati in passato). Motivo per cui, nelle prossime due finestre di calciomercato, sarà fondamentale ricorrere a nuove alternative offensive. Occhio, perciò, a questo nome già a lungo inseguito nella scorsa estate. Dai nerazzurri e non solo.

L’Inter non molla Taremi: possibile assalto in estate, concorrenza del Milan per il colpo a zero

Complice un contratto che lo vede, quest’oggi, in scadenza col Porto, destinato a non essere prolungato, Mehdi Taremi è finito per entrare nelle grazie di innumerevoli dirigenti di importanti club europei. Su tutti Inter e Milan.

Nerazzurri a parte, coloro che hanno rivolto un particolare pensiero sull’iraniano a metà estate, è stato anche il ‘Diavolo’ ad essere letteralmente ad un passo dall’ingaggio del classe ’92 negli ultimissimi giorni di mercato. Lo stesso Taremi che continua a restare, tutt’ora, nei radar dell’Inter.

I vice Campioni d’Europa in carica, di fatto, non gli hanno mai tolto gli occhi di dosso complice, naturalmente, una situazione dal punto di vista del reparto avanzato alquanto compromessa (Inzaghi, come ormai risaputo, si è addirittura trovato costretto ad adattare Klaassen da seconda punta dopo lo stop di Arnautovic, destinato a perdurare ancora un po’).

Proprio per tutta questa serie di motivi, insomma, il bomber da oltre 180 gol in carriera – che va consecutivamente in doppia cifra dalla stagione 2017-18 – potrebbe continuare ad essere monitorato costantemente in vista del futuro. Non per nulla, trovandosi in scadenza a giugno 2024, Taremi continua a rappresentare una grande e potenziale occasione a zero.