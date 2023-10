Almeno un mese fuori: salta anche Inter-Roma

L’infortunio è più grave del previsto. Grossa tegola in arrivo per il tecnico, costretto a dover rinunciare a lungo al calciatore

Non c’è pace né per i calciatori, i cui muscoli continuano ad essere messi sempre a dura prova, né tantomeno per i rispettivi allenatori: questi ultimi costretti a dover rinunciare, in più e più circostanze, ai loro atleti di maggior spessore.

E’ già toccato ad innumerevoli squadre di Serie A, Inter compresa. Lo stesso Simone Inzaghi ha, infatti, rinunciato a gente come Cuadrado, Frattesi e Arnautovic in quest’ultimo periodo (senza contare poi Stefano Sensi, uno che di infortuni ne ha accusati eccome in tutti questi anni. Sia lui che l’austriaco sono ancora ai box).

Così come il calciatore nato a Urbino, anche un altro centrocampista ‘made in Italy’ – ex Sassuolo per giunta, proprio come il classe ’95 – sta continuando a far fronte ad altri importanti guai fisici negli anni.

E’ il caso di Lorenzo Pellegrini: reo di aver rimediato un altro guaio muscolare nell’ultima sfida disputata dalla Roma e che, così facendo, dovrà restare fermo per almeno un mese di tempo.

Pellegrini out almeno un mese: salterà Inter-Roma, confermata la lesione al flessore destro

Lorenzo Pellegrini – subentrato nella ripresa di Roma-Servette, match di Europa League in cui l’ex Sassuolo ha anche trovato la via del gol poco prima di abbandonare il campo qualche minuto dopo – ha già rimediato il suo secondo stop stagionale.

A rimetterci è, soprattutto, Jose Mourinho: tecnico che non avrà a propria disposizione il calciatore per almeno un mese di tempo. E’ stata, infatti, confermata la lesione al flessore destro nelle scorse ventiquattr’ore.

Questo significa che, al rientro dalla sosta, il classe ’96 salterà anche gli impegni in programma con Monza, Slavia Praga e Inter (appuntamento fissato in data 29 ottobre). Una notizia che, pur non essendo delle migliori a livello umano, consente comunque alla squadra di Simone Inzaghi di avere un pericolo in meno.

Pellegrini, tra le tante cose, pareva aver recuperato al meglio da quel problema all’adduttore rimediato a inizio stagione trovando, tra l’altro, la via del gol negli ultimi due match disputatisi contro Frosinone e gli svizzeri in Europa League.