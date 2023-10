Colpani per il post-Sanchez: il piano di Marotta

Da quando Palladino lo ha fatto avanzare nel ruolo, schierandolo come seconda punta, Andrea Colpani sta stupendo tutti, anche i dirigenti nerazzurri

Uno così potrebbe essere parecchio utile a Simone Inzaghi. Il giovane bresciano potrebbe ricoprire il ruolo di regista fisico e dotato di ottima visione richiesto quest’estate dall’allenatore bresciano ma anche essere ingaggiato come l’erede di Sanchez. Alessandro Bastoni è vecchio compagno nelle giovanili dell’Atalanta di Andrea Colpani… E qualche settimana fa il difensore nerazzurro aveva scritto un messaggio su Instagram all’amico dal senso abbastanza palese: gli chiedeva di raggiungerlo all’Inter.

I nerazzurri sono infatti una delle big che stanno seguendo la maturazione al Monza di Colpani, jolly capace di giocare in mediana, in regia, trequartista e seconda punta. Uno così potrebbe prendere il posto di Alexis Sanchez il anno prossimo? Inzaghi ha fatto capire di voler in squadra un attaccante duttile capace di poter giocare da mezza punta o da trequartista e, in casi particolari, di avanzare accanto al centravanti.

Lo scorsa stagione, quando non era disponibile il cileno, Inzaghi ha infatti buttato dentro anche il giovane Valentin Carboni per coprire quel ruolo. Per il 2024-25 potrebbe quindi davvero prendere quota la pista che porta a Colpani, autore di un grande avvio di stagione con la maglia dei brianzoli.

Il ventiquattrenne bresciano, esploso nel Trapani in B, nasce come centrocampista centrale, ma dà appunto il meglio di sé come seconda punta. Ha talento, personalità e voglia di emergere. Sembra quindi piuttosto pronto per passare a una big.

L’Inter pensa a Colpani per sostituire Sanchez

Gli ottimi rapporti tra Marotta e Galliani potrebbero favorire l’operazione. Per ora il ragazzo è valutato sotto i 5 milioni ma è facile immaginare che il suo prezzo potrebbe lievitare anche per via dei tanti club interessati alle sue prestazione. Anche la Juve, per esempio, lo sta tenendo d’occhio: per Allegri potrebbe essere la soluzione low-cost per sostituire Pogba.

Colpani è un prodotto del settore giovanile dell’Atalanta e ha iniziato a giocare con la squadra Under-19 della Dea nella stagione 2016-17. Nel 2019 è stato ceduto in prestito al Trapani, neopromosso in Serie B, dove ha trovato subito continuità di rendimento nel ruolo di centrocampista. Nel 2020 è passato in prestito biennale al Monza con obbligo di acquisto condizionato. E a seguito della promozione in Serie A del club del fu Silvio Berlusconi, avvenuta il 29 maggio 2022, è scattato l’obbligo di clausola di acquisto.

Colpani ha esordito in Serie A durante la stagione 2022-23 il 21 agosto, entrando come sostituto nella sconfitta per 4-0 in casa del Napoli alla seconda giornata. Ha segnato il suo primo goal il 26 agosto, nella sconfitta interna per 2-1 contro l’ Udinese.

In tutto, nella scorsa stagione, la sua prima in A, il ragazzo è sceso in campo una trentina di volte segnando 4 reti. Quest’anno si è quasi già superato dopo 4 presenze: è infatti già a quota 3 goal. Il giovane ha tecnica e grande visione e sa usare bene il fisico. Sa fornire assist e creare gioco.

Palladino gli sta affidando il compito di guidare la manovra offensiva della squadra e di inventare la soluzione per l’attacco. Probabilmente manca ancora un po’ di incisività ma al Monza sta crescendo benissimo. Di certo i dirigenti dell’Inter continueranno a seguirlo con interesse. Non ci sono infatti garanzie sul rendimento a lungo termine di Sanchez: il contratto del cileno è annuale e la forma fisica attuale non sembra permettergli un lungo avvenire in nerazzurro.