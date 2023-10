Concorrenza agguerrita e Inter in pista, l’agente: “Valutiamo”

Anche l’Inter sul centrocampista Koopmeiners ma la concorrenza è agguerrita in Serie A e Premier League, con un prezzo base da urlo ora irraggiungibile

Tornare a discutere sul rendimento del centrocampo dell’Inter non è mai ridondante. Il lavoro svolto dalla dirigenza nerazzurra la scorsa estate per lasciare nelle mani di Simone Inzaghi un reparto di livello è stato assoluto. Devozione totale, con qualche aggiustamento economico e la promessa di non intaccare il margine di competitività di cui la formazione si è fatto portavoce nella scorsa stagione.

Dalla conferma Henrihk Mkhitaryan al solito motorino Nicolò Barella, passando per un fantasmagorico Hakan Calhanoglu. Senza dimenticare nuovi acquisti come Davide Frattesi e Davy Klaassen, oltre al reintegro in squadra di Stefano Sensi e la rinnovata fiducia a Kristjan Asllani. Lentamente ma con determinazione si procede alla costruzione di una rosa di prospettiva che possa donare da qui ai prossimi anni nuove speranza nella lotta europea. E l’impegno di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio non è ancora finito.

Perché nel mirino della dirigenza c’è anche un altro nome. Uno dei più caldi dell’intero campionato di Serie A, a dirla tutta. Si tratta di Teun Koopmeiners, già vecchio pallino dell’Inter e oggi soprattutto ben apprezzato da Juventus e Roma.

Il centrocampista olandese è cresciuto a dismisura sotto la guida di Gian Piero Gasperini e non può che essere una garanzia in mediana. Poterlo portare in squadra significherebbe avere con sé un calciatore perfezionista, ma implicherebbe anche lasciar partire proprio uno come Calhanoglu. Il che non è un’eventualità da scartare in futuro, viste le prestazioni crescenti del turco nel corso dell’ultimo biennio.

Koopmeiners tra Serie A e Premier: “Niente cessione, rinnoverà”

Al momento la volontà dell’Inter appare comunque ben precisa. Calhanoglu non andrà da nessuna parte a meno di clamorose offerte, un discorso che vale anche per tutti gli altri profili di spessore della rosa nerazzurra.

In secondo luogo, fiondarsi su Koopmeiners significherebbe investire risorse importanti di cui l’Inter preferirebbe fare a meno. Normale che vi sia interesse per l’olandese, sottolinea il suo agente Bart Baving nel corso dell’ultima intervista in esclusiva su ‘TvPlay‘.

“Ora è felice all’Atalanta, inevitabile che le squadre abbiano occhi per lui. Parliamo già di rinnovo di contratto“, ha poi aggiunto con chiarezza. Niente dubbi quindi sul futuro di Koopmeiners. Almeno questa è la prossima mossa dirigenziale.

“Non si parlerebbe di cessione nemmeno per 60 milioni. Il prossimo anno sarà diverso e vedremo cosa succederà“, ha quindi concluso Baving. Oltre al mercato di Serie A, però, scalpita quello di Premier League. L’Inter verrebbe quindi tagliata facilmente dai giochi per costi improponibili.