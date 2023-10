L’Inter studia il colpo per la mediana: nuovo affare da Champions

I nerazzurri potrebbero finire per rivolgere i propri occhi su un talento destinato a lasciare un certo tipo d’impronta anche in Europa. Possibile operazione nel 2024

Dopo aver bagnato il proprio esordio stagionale in Europa contro la Real Sociedad in quel di San Sebastian due settimane fa e mezzo circa, l’Inter ha trovato sul proprio cammino il Benfica di Roger Schmidt: vecchia conoscenza della squadra di Simone Inzaghi che gli stessi nerazzurri avevano già incontrato in occasione della passata stagione.

E’ stato, infatti, a marzo 2023 che la ‘Beneamata’ ha fatto fronte ad un duplice confronto andato in scena contro i lusitani valido, per l’esattezza, per i quarti di Champions League: doppia sfida che ha poi dato ragione a Lautaro e compagni, proclamatisi a loro volta vice Campioni d’Europa.

Ora, dopo i due appuntamenti stagionali svolti in Europa contro Real Sociedad e lo stesso Benfica, l’Inter si preparerà, come giusto che sia, a quello in programma il prossimo 24 ottobre contro il Salisburgo: formazione che ha già dimostrato di poter dire la propria in questo girone e in cui milita attualmente Oscar Gloukh (oppure Gloch, a seconda di come preferite chiamarlo) potenziale elemento su cui Simone Inzaghi e i suoi potrebbero finire per rivolgere tutta la propria attenzione anche in vista del futuro.

Gloukh osservato speciale in Salisburgo-Inter: i nerazzurri potrebbero pensarci in ottica estate 2024

Mancano sedici giorni esatti al calcio d’inizio di Salisburgo-Inter, match in programma il prossimo 24 ottobre in terra austriaca.

I nerazzurri sono, infatti, chiamati a studiare a breve i loro prossimi avversari: formazione che, oltre ad affrontare in occasione del terzo turno dei gironi di Champions, ospiteranno anche in vista dell’8 novembre in mura amiche per la quarta giornata di questa competizione.

Tra i principali pericoli vi è, inevitabilmente, da dover segnalare Oscar Gloukh: centrocampista classe ’04 che vanta già 1 gol in Europa con questa maglia. Messo a segno, per l’esattezza, nel primo confronto disputato col Benfica.

Trattasi di un trequartista, sempre e comunque, alla ricerca della giocata giusta e, tra le tante cose, in grado di creare superiorità numerica: quella caratteristica di cui, parlandoci chiaramente, l’Inter è da tempo alla ricerca.

Ad oggi, infatti, i nerazzurri non possiedono ancora un elemento del genere in mediana con quelle caratteristiche, motivo per cui la stessa ‘Beneamata’ potrebbe anche finire per pensare all’iraniano in ottica estate 2024: elemento che sta dimostrando di avere ottimi margini di miglioramento.