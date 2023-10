Affare col Liverpool per ‘dimenticare’ Samardzic: 15 milioni (a salire)

I nerazzurri potrebbero aver già incominciato a monitorare il giocatore in vista del futuro. Occhio a questo nome per la mediana Inter in ottica estate 2024

Tutti quanti sono, oramai, a conoscenza di quanto avvenuto tra Lazar Samardzic e l’Inter durante gli ultimi giorni della passata finestra di calciomercato estiva.

Un affare – inizialmente ad un passo dalla chiusura – che, in fin dei conti, non si è più concluso. E’ vero: Beppe Marotta e Piero Ausilio, giustamente, hanno deciso di non scendere più ad alcun singolo compromesso tanto da non portare più a termine la medesima operazione (ricordiamo che il serbo aveva già sostenuto le visite mediche).

Al tempo stesso, però, è innegabile che uno con le caratteristiche di Samardzic avrebbe, eccome, fatto comodo alla squadra di Simone Inzaghi: quest’oggi priva di un uomo del genere in mediana.

Ai nerazzurri manca, infatti, un elemento che sia in grado di creare superiorità numerica lì al pieno centro del campo: motivo per cui, già nella prossima finestra di calciomercato estiva, la stessa dirigenza dell’Inter potrebbe anche finire per provare a fiondarsi su una sorta di alter-ego dell’ex Lipsia. A proposito di Lipsia: occhio, quindi, a questo nome.

Inter, occhio al nome di Fabio Carvalho: i nerazzurri potrebbero averlo già incominciato a monitorare

E’ Fabio Carvalho uno di quei potenziali elementi su cui l’Inter, in ottica dell’estate 2024, potrebbe aver già riposto il proprio sguardo.

Gli stessi nerazzurri potrebbero, infatti, aver già adocchiato il nome del portoghese in vista della prossima stagione: complice, naturalmente, un affare Samardzic sfumato ormai del tutto. In pochi, però, conoscono realmente Fabio Carvalho.

Trattasi di un trequartista puro, in grado di agire anche da mezz’ala, di attuale proprietà del Liverpool e quest’oggi in forza al Lipsia tramite la via del prestito. Una soluzione presa in considerazione dagli stessi ‘Reds’ proprio per poter consentire al classe ’02 – coetaneo del serbo, tra le tante cose – di trovare maggior continuità. Cosa che invece, almeno ad oggi, non avrebbe potuto fare in Inghilterra, complice una concorrenza più che mai agguerrita.

L’ex Fulham ne fa del dribbling e del tiro da fuori le sue armi migliori. Bravo tecnicamente, Fabio Carvalho potrebbe anche finire per attirare, ipoteticamente, l’attenzione di altre big europee nei prossimi mesi (gli unici a giovarne da questa situazione sarebbero Klopp e i suoi).

Essendo ancora un ventunenne (tra l’altro di proprietà dei ‘Reds’, in questo momento), l’attuale valutazione del portoghese – quest’oggi sui 15 milioni di euro – rischia, però, di aumentare ancor di più. Inter, in ogni caso, avvisata.