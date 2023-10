“Prima del previsto”: Arnautovic accelera il rientro, c’è la data

Buone notizie sul rientro di Arnautovic nel gruppo nerazzurro dopo l’infortunio, potrebbe tornare già contro la Roma prima di Atalanta e Juventus

Il margo pareggio rimediato dall’Inter contro il Bologna ha evidenziato qualche lacuna da limare in occasione dei prossimi incontri di campionato, per non perdere terreno sulla diretta concorrente Milan.

Merito anche del gioco della formazione dell’ex Thiago Motta, quantomai decisa a riacciuffare l’avversaria per portare a casa un punto preziosissimo ai fini della classifica generale.

Come se non bastasse, il caso ha giocato in sfavore dei nerazzurri aggravando ulteriormente la posizione di pericolosità della formazione di Simone Inzaghi a corto di un attaccante di rilievo contro Marko Arnautovic. Proprio l’amato ex del Bologna, assente ancora per l‘infortunio rimediato nei minuti finali della passata sfida contro l’Empoli a San Siro.

Arnautovic ancora ko, ma non per molto: fiducia sul rientro in squadra dopo la sosta

L’assenza del centravanti austriaco si è fatta sentire soprattutto nel corso del secondo tempo, frangente di gioco in cui è stato spezzato il vantaggio dell’Inter e non c’è stato modo di allungare ulteriormente le due reti inizialmente siglate.

Questa situazione scomoda e d’affanno potrebbe finire presto, con un pizzico di fortuna. Perché stando agli ultimi aggiornamenti, il recupero della condizione fisica di Arnautovic procede a velocità spedita. Tanto che potrebbe tornare a disposizione di Inzaghi entro i prossimi venti giorni, in occasione del delicato scontro diretto con la Roma di José Mourinho del 29 ottobre. In ogni caso filtra certezza sul suo rientro entro il 4 di novembre per la sfida contro l’Atalanta. Il che vuol dire giocare d’anticipo rispetto ai tempi inizialmente stimati per fine novembre, quando l’Inter dovrà affrontare la Juventus.

Le condizioni del calciatore andranno comunque rivalutate giorno per giorno da qui alle prossime settimane, con la sosta Nazionali utile ad Inzaghi per poter recuperare tutti i suoi calciatori precedentemente indisponibili per problematiche di carattere fisico.