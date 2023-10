Rottura col Lipsia e nuova tappa: l’Inter pensa al mercato

Prossimo all’accordo con il Bayern Monaco, il nuovo direttore sportivo potrebbe tornare a fare affari con l’Inter a fine stagione puntando su un paio di opzioni nerazzurre

Tempo di cambiamenti in Bundesliga. Dopo una serie di attente valutazioni in casa Lipsia, la presidenza ha dichiarato incompatibile la posizione del direttore sportivo Max Eberl nelle gerarchie del club con l’accusa di negligenza e scarso impegno.

Per questo motivo, con un pronto comunicato, il dirigente è stato sollevato dal proprio incarico tornando rapidamente a disposizione delle altre grandi pretendenti alle sue prestazioni di mercato. Tra queste figura anche il Bayern Monaco, con cui Eberl avrebbe addirittura raggiunto un accordo di massima da formalizzare nei prossimi giorni non appena verrà sbloccata in via definitiva la sua buonuscita dal precedente club tedesco.

Per i bavaresi si tratta di un ‘colpo’ di discreta importanza soprattutto per la sua ferma linea di pensiero e l’attitudine a scovare calciatori giovani, di categoria, disposti a fare salti di qualità non indifferenti in futuro. Lungimirante, il Bayern potrebbe quindi affidare la gestione delle operazioni di mercato ad Eberl per i prossimi anni, potendo quindi scendere a patti con altre grandi realtà d’Europa sin dalla prossima estate. Inter compresa.

Inter e Bayern ancora insieme sul mercato estivo, con Eberl nuove opportunità

Ai bavaresi piacciono alcuni elementi noti della formazione di Simone Inzaghi, potenzialmente profili perfetti per ricadere all’interno delle gerarchie tattiche di Thomas Tuchel.

Il tecnico tedesco avrebbe evidenziato in Federico Dimarco una risorsa importante, specie nel caso in cui dovesse partire Alphonso Davies. Oltre alla stima nei confronti di Lautaro Martinez, finito in secondo piano dopo l’acquisto di Harry Kane dal Tottenham la scorsa estate, piace inevitabilmente anche Nicolò Barella. Con lui anche Alessandro Bastoni.

Non tutto potrebbe però tornare utile al Bayern, perché l’Inter ha già fatto capire alla formazione bavarese che anche i suoi uomini destano attenzioni internazionali non indifferenti. È accaduto per Benjamin Pavard e Yann Sommer, pertanto potrebbe accadere ancora. Sempre alle giuste condizioni economiche, mai date per scontate.