Raggiunge Tonali al Newcastle: Inter, 90 milioni già a gennaio

Il Newcastle ci aveva provato quest’estate, offrendo 60 milioni attraverso un’intermediario, e protrebbe rifarsi sotto già a gennaio con un assegno da 90 milioni

L’avvio opaco di stagione in nerazzurro di Nicolò Barella preoccupa i tifosi nerazzurri ma mai quanto la possibilità che, proprio il sardo, possa trasformarsi nel nuovo campione nerazzurro da sacrificare sul mercato per tenere a galla l’Inter di Suning. Che il ragazzo sia nel mirino di vari club di Premier League non è un mistero, così come non desta particolare scalpore la notizia di un nuovo possibile exploit del Newcastle di PIF nel mercato di riparazione.

Fichajes.net, dalla Spagna, parla addirittura di un possibile doppio colpo da parte delle Magpies: secondo il sito iberico, PIF protrebbe scatenarsi a gennaio provando a prendere sia Nicolò Barella che Lautaro Martinez.

La suggestione suggerita dagli spagnoli ha trovato la sua eco soprattutto Oltremanica, laddove i media sportivi si sono concentrati con vivo interesse sul nome di Barella. Ecco perché negli ultimi giorni tanti siti britannici specializzati in calciomercato hanno rilanciato l’argomento di un possibile assalto del Newcastle al centrocampista dell’Inter e della Nazionale.

90 milioni per Barella: il Newcastle manda in crisi l’Inter e gli interisti

E mentre in Spagna e in Inghilterra si ragiona del possibile futuro in Premier della mezzala, in Italia si parla di tutt’altro. Per gli esperti e gli insider di area nazionale, nelle prossime settimane, il club nerazzurro dovrebbe affrontere il tema del rinnovo di Barella, essendo il sardo uno dei calciatori dalla scadenza non imminente ma che l’Inter vorrebbe prolungare in modo da tenere lontane le più pericolose (e ricche) pretendenti interessate al profilo.

I più sospettosi parlando già dell’estate di destino segnato per Barella: l’arrivo di Frattesi, secondo il loro punto di vista, andrebbe interpretato come una contromossa preventiva proprio in ottica di una già programmata cessione di Barella.

Sul centrocampista c’è da tempo il Liverpool, ma negli ultimi giorni il nome più forte sarebbe diventato (o tornato) il Newcastle. PIF avrebbe infatti di nuovo drizzato le antenne per affiancare a Tonali un altro italiano. In questo senso, il Newcastle potrebbe tirare fuori 90 milioni già nella sessione inversale del calciomercato pur di sbaragliare la concorrenza e accaparrarsi il pilastro dell’Inter.

Il quarantacinquenne Eddie Howe vorrebbe quindi poter schierare in campo il trio Barella-Tonali-Bruno Guimaraes. Il Newcastle offrirebbe subito una cifra alta per bloccare le velleità di inserimento nella trattativa di Chelsea e Liverpool. E anticiperebbe anche la mossa, in previsione del fatto che Blues e Reds sarebbero più propensi a sbilanciarsi quest’estate.

Nicolò Barella potrebbe davvero lasciare l’Inter?

Barella è sotto contratto con il club di Zhang fino al 2026 e sta bene in nerazzurro. Inzaghi considera il sardo un intoccabile e i dirigenti del club hanno molta stima nel ventiseienne. A oggi, il presidente cinese non dovrebbe avere bisogno di vendere (le plusvalenze relative a Onana e Brozovic saranno messe a bilancio il prossimo anno), ma la proprietà potrebbe comunque voler agire in prospettiva.

L’Inter continua infatti ad aver bisogno di autofinanziarsi. E la situazione potrebbe cambiare solo semmai arrivasse una nuova proprietà. In generale, però, il club nerazzurro non sembra sotto pressione immediata e quindi costretto a vendere ma dovrebbe comunque essere pronto ad accogliere un potenziale offerente di fronte a cifre sopra gli 80 milioni.

Ci vuole insomma una cifra enorme, e il Newcastle potrebbe non avere problemi a mettere sul piatto il cash desiderato. Sia il Newcastle che il Chelsea e il Liverpool hanno già tre rafforzato il loro centrocampo quest’estate, ma l’ambizioso club di PIF sembra voler fare di più per poter alzare l’asticella e ottenere una migliore posizione di Premier rispetto allo scorso anno.