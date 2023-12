Calhanoglu implacabile dal dischetto: quindici su quindici

By

Il turco non sbaglia mai dagli undici metri. Quello di stasera all’Udinese è il dodicesimo penalty calciato e trasformato da quando veste la maglia dell’Inter

Freddo, preciso, implacabile: Hakan Calhanoglu non sbaglia mai dal dischetto. Con l’Udinese quindicesimo rigore segnato in Italia, su quindici calciati.

Il turco ha sbloccato su penalty, concesso da Massa dopo consulto al Var per la trattenuta di Perez a Lautaro (furioso Inzaghi in panchina: il tecnico è stato poi ammonito), la sfida coi friulani valevole per la 15esima giornata di Serie A.

Si tratta del settimo rigore tirato e trasformato dal numero 20 interista in questa stagione: 6 in campionato, uno in Champions contro il Salisburgo.

Dei quindici complessivi da quando è nel nostro Paese, tre ne ha realizzati con la maglia del Milan: il primo fu alla Roma, nella stagione 2019/2020.