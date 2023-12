Cifre astronomiche: doppio addio all’Inter

Due pedine nerazzurre potrebbero finire per lasciare Milano al termine di questa stagione anche per volontà della stessa società. Svelati i nomi dei due calciatori

La squadra di Simone Inzaghi continua a restare nei piani alti della classifica e ora, dopo che anche l’impegno casalingo con l’Udinese è ormai alle spalle, gli stessi nerazzurri rivolgono ora il proprio sguardo in direzione del prossimo impegno: in programma martedì, sempre al ‘Meazza’, ma contro la Real Sociedad in una sfida che promette scintille.

La squadra quest’oggi vice Campione d’Europa si gioca, infatti, il primo posto all’interno del raggruppamento D con la formazione del tecnico Imanol Barrenetxea: ora a 11 punti, al pari di Lautaro e il resto dei suoi compagni di squadra.

Ottimo il trend fatto registrare sino a questo momento della stagione da parte dei nerazzurri, appaiati nella zona alta della classifica sia in campionato che in campo europeo. Merito, sicuramente, delle prestazioni offerte sinora dalla stragrande maggioranza dei calciatori a disposizione di Simone Inzaghi, tolto qualcuno come ad esempio Alexis Sanchez e Juan Cuadrado. Due calciatori che non hanno ancora potuto offrire il meglio di sé e che potrebbero essere, infatti, prossimi all’addio. Soprattutto nel caso del colombiano.

Cuadrado-Sanchez, doppio e possibile addio a fine stagione: ipotesi Arabia per entrambi

Resta Alexis Sanchez una delle innumerevoli situazioni di cui tener conto in casa Inter: calciatore che, complice l’accordo in scadenza a giugno e le trentaquattro primavere sulle proprie spalle, continua ad essere sempre sotto esame.

Del tutto probabile, infatti, un addio da parte del cileno a fine stagione. Ipotesi Arabia che continua a restare lì sullo sfondo e, parlandoci chiaramente, lo stesso e identico tipo di scenario potrebbe prendere quota anche per Juan Cuadrado: giocatore che non si è ancora rivelato all’altezza della situazione anche per via di quell’infiammazione al tendine d’Achille rimediata negli scorsi mesi e che l’ha poi costretto a restare ai box per oltre 50 giorni di tempo.

Uno scenario, quello dell’addio a parametro zero in estate con conseguente approdo in terra Saudita, che permetterebbe ai due sudamericani di ‘emigrare’ in Asia andando a beneficiare di un contratto stellare. Questo anche per volontà della stessa Inter. Da escludere, infatti, la via del rinnovo per entrambi, a maggior ragione nel caso colombiano. A meno che i due calciatori in questione non riescano a rendersi protagonisti di una seconda parte di stagione da urlo.