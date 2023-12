Lautaro straripante: più gol di tutto l’attacco della Juve

L’ex Racing è tornato a timbrare il proprio cartellino contro l’Udinese, rete che ha permesso all’argentino di eguagliare il record di due leggende nerazzurre

Nel successo casalingo rimediato ieri sera in mura amiche da parte dell’Inter contro la formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Gabriele Cioffi c’è anche la firma del Capitano nerazzurro.

A chiudere definitivamente la pratica Udinese è stata, infatti, la rete del 4-0 realizzata da Lautaro Martinez: autore di un super goal e che già nei primi 10′ di gara aveva colto in pieno il palo della porta difesa da Silvestri con un colpo di testa. Una rete dalla quale traspare tutta la voglia del numero 10 nerazzurro di ritornare il gol (a digiuno al ‘Meazza’ dallo scorso 7 ottobre in quel 2-2 rimediato contro il Bologna).

Ammontano a 16 i centri realizzati, sinora, dal classe ’97 in questa regular-season: 14 di questi in campionato. 28, invece, i goal messi a segno dal ‘Toro’ di Bahia Blanca in quest’anno solare, record appartenente a Christian Vieri e Diego Milito e che l’attuale Capitano nerazzurro ha ora la possibilità di infrangere visto che mancano ancora cinque uscite al termine di questo 2023. Non solo. A sorprendere è un altro dato a dir poco sconcertante.

Lautaro da record: 14 le reti in A, più di quelle realizzate dall’intero attacco della Juve

Si tratta del 14esimo centro in campionato quello realizzato nella serata di ieri da Lautaro Martinez: ben saldo al primo posto della classifica marcatori di Serie A con un distacco di oltre cinque reti rispetto a Olivier Giroud, fermo in seconda posizione a quota 8.

L’argentino, al momento, ha inciso più dell’intero attacco della Juventus a livello di numeri. Questo in virtù delle 5 reti realizzate da Vlahovic in quest’avvio di campionato e dove, a seguire, ci sono: Chiesa, Milik e Kean con un bottino di 4, 2 e 0 reti. Un totale di 11 centri che, quindi, non si avvicina neppure alla tabella di marcia dell’attuale numero 10 nerazzurro, ora vicinissimo al rinnovo di contratto.

Ben presto, infatti, calciatore e club finalizzeranno un nuovo accordo valido sino a giugno 2028 e che vedrà lo stipendio dell’ex Racing innalzarsi dagli attuali 6 milioni sino a circa 8 milioni di euro a stagione (cifre che lo renderanno il più pagato della rosa oltre che dell’intera Serie A). A confermarlo le dichiarazioni rilasciate al termine della gara da parte del diretto interessato: “Manca poco per chiudere. Sono contento di questo rinnovo, così come lo è la mia famiglia“.