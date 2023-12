110 milioni e scambio, ‘follia’ dalla Premier per Lautaro

Non calano d’intensità gli apprezzamenti esteri per il ‘Toro’ di Bahia Blanca, autore di un avvio di stagione da urlo e ora vicino al rinnovo con l’Inter

In cinque anni e mezzo di nerazzurro non si era mai visto, prima d’ora, un Lautaro Martinez in questo formato: centravanti capace di prendersi la vetta della classifica marcatori di Serie A con un distacco di oltre cinque reti su Olivier Giroud e Domenico Berardi. Tutto questo neanche a metà dicembre.

Mai come in quest’annata, infatti, l’argentino sta dimostrando di avere una continuità di rendimento fuori dal comune. Numeri a parte, però, a sorprendere è il modo in cui l’Inter sia, oramai, entrata nel cuore del classe ’97: diventato non soltanto il designato Capitano di questa squadra ma anche l’assoluto trascinatore, oltre che vero e proprio punto di riferimento, della formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Simone Inzaghi.

La fascia consegnatagli nella scorsa estate da parte della dirigenza nerazzurra sembrerebbe aver, di fatto, responsabilizzato ancor di più l’ex Racing Club. A conferma di questo le parole rilasciate soli pochi giorni fa da parte del diretto interessato sul proprio futuro davanti ai microfoni di ‘Sport Mediaset’: “Rinnovo a Capodanno? Per me è cosa fatta, firmerei anche domani. Qui sto benissimo e la gente mi vuole bene“. Un rinnovo che, a onor del vero, non spaventa particolarmente le big europee. Inglesi su tutte.

60-70 milioni più Gabriel Jesus: l’Arsenal può provarci così per Lautaro

Non solo Manchester United, Tottenham e Chelsea. Anche l’Arsenal s’ha da considerarsi, infatti, una di quelle società inglesi particolarmente interessata alla situazione di Lautaro Martinez.

Resta, di fatto, l’argentino uno dei sogni più ambiti di Mikel Arteta, attuale tecnico dei ‘Gunners’. Impensabile, però, immaginare un loro tentativo nei confronto del ‘Toro’ di Bahia Blanca già a gennaio. Diverso, invece, al termine di questa stagione.

Nel caso in cui l’Arsenal dovesse, per davvero, riuscire a proclamarsi campione d’Inghilterra a giugno 2024, l’intera dirigenza inglese potrebbe poi finire per riconoscere al tecnico spagnolo un premio da 60-70 milioni di euro per il mercato: somma che potrebbe, successivamente, finire per essere investita per Lautaro.

L’impressione è quella che i biancorossi, pur di provare a far proprio il classe ’97, potrebbero finire per riporre sul tavolo dell’Inter quella stessa e identica somma di denaro più, in aggiunta, il cartellino di Gabriel Jesus: valutato a sua volta sui 40-50 milioni.

Da escludere, quasi a priori, un sì di marca nerazzurra per questa papabile operazione, col club meneghino che punta ora a blindare, a tutti gli effetti, l’ex Racing Club con un nuovo accordo da circa 8 milioni di euro a stagione sino a giugno 2028. Ma mai dire mai, nella vita così come nel calciomercato.