Personalità e compostezza, Bisseck convince all’esordio

Ottima prestazione complessiva per il roccioso centrale difensivo dell’Inter, convince in entrambe le fasi di gioco e potrebbe tornare utile ancora in futuro

Nonostante uno spezzone di partita con proprio all’altezza delle aspettative di squadra contro il Benfica nel penultimo degli incontri in programma per la fase a gironi di Champions League, il difensore centrale Yann Aurel Bisseck non ha steccato la seconda occasione avuta contro l’Udinese.

Al contrario, ha alzato bene la testa dimostrando di esser molto più di quello che ha mostrato finora. La sua figura imponente si è fatta sentire spesso in fase di chiusura, soprattutto entro la prima mezz’ora di gioco quando la formazione ospite friulana è riuscita a tenere botta al pressing avversario in una sostanziale fase di equilibrio della partita.

Con il crescere dell’entusiasmo nerazzurro è cresciuta anche la sua caparbietà in mezzo al campo, adempiendo a pieni voti i compiti che Simone Inzaghi gli aveva assegnato ad inizio partita.

Bisseck ha infatti ben svolto sia la fase difensiva e di copertura che quella di impostazione, da grande braccetto destro. Al suo esordio da titolare in Serie A si è ben proposto oltre la linea mediana del campo, portando il pallone al piede fin dove possibile prima dello scarico in avanti su Darmian o Barella, oppure della ripresa della giocata dal centro sui piedi di Acerbi.

Inspired by @Inter_Xtra, Yann Bisseck’s performance vs Udinese, 𝒊𝒏 𝒏𝒖𝒎𝒃𝒆𝒓𝒔: pic.twitter.com/pisdVF1EmP — Lega Serie A (@SerieA_EN) December 11, 2023

In più di una circostanza ha mostrato buone doti tecniche, risultando preciso nei passaggi ed efficace nelle letture di gioco e negli inserimenti. Tanto da sfiorare persino l’assist. Complice una discreta rapidità nonostante l’imponenza fisica che lo caratterizza.

Bisseck sempre meglio, ora sguardo alla possibile chiamata contro la Real Sociedad

Intelligente e con forte personalità, Bisseck ha voglia di catturare sempre più l’attenzione del suo allenatore anche in ottica futura. La prestazione contro l’Udinese è infatti soltanto il primo grande passo verso una costante crescita di prestazioni, che possano portarlo ad aggiungere ulteriori minuti nel proprio bottino personale stagionale.

La prossima data utile da segnare sul calendario potrebbe essere proprio la delicatissima sfida di Champions League contro la Real Sociedad. Una sfida, l’ultima della fase a gironi, che Inzaghi non vuole affatto perdere.

Selezionare Bisseck dal primo minuto potrebbe dunque essere una scommessa oppure una mezza certezza, sulla scia di quanto visto finora e viste soprattutto le evidenti difficoltà nel reparto difensivo per mancanza di numeri. Si vedrà. Certo è che ha meritato tutti gli elogi positivi giunti dal popolo nerazzurro. E gli applausi dello stesso tecnico, il quale crede fortemente nelle sue capacità e lo ha ribadito più volte.