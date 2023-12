DIRETTA Champions, Inter-Real Sociedad: segui la cronaca LIVE del match

L’Inter di Simone Inzaghi gioca contro la Real Sociedad di Alguacil nella sesta giornata di Champions League. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter riceve la Real Sociedad a San Siro in una gara valida per la sesta e ultima giornata del gruppo D di Champions League. Una sfida tra mette in palio il primo posto del girone tra due formazioni già qualificate che sarà diretta dall’arbitro svizzero Scharer.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi sono reduci dalla vittoria interna in Serie A contro l’Udinese che è valsa il controsorpasso sulla Juventus in testa alla classifica. Con il pass per gli ottavi di finale messo in tasca con due turni di anticipo, ora lo scopo è quello di battere i baschi con qualsiasi risultato per scavalcarli in vetta e sperare di avere un sorteggio più semplice nella fase a eliminazione diretta. Dall’altro lato ai biancoblu di Imanol Alguacil, che a loro volta vengono dal successo nella Liga contro il Villarreal, basta un pareggio, a parità di punti, grazie alla migliore differenza reti totale rispetto ai meneghini. La gara sarà trasmessa in tv su Sky Sport e anche in chiaro su Canale 5, oltre che in streaming su smartphone e tablet sulle app di Now e di Mediaset Infinity. All’andata finì con un pareggio per 1-1 con il gol di Lautaro Martinez ad impattare l’iniziale vantaggio di Brais Mendez. Interlive.it vi offre il match dello stadio Giuseppe Meazza tra Inter e Real Sociedad live in tempo reale.