Doppia pesante esclusione: le formazioni di Inter-Real Sociedad

I ventidue che scenderanno in campo fra poco al Meazza per la sfida che mette in palio la qualificazione agli ottavi di Champions da capolista del girone

Sono ufficiali le formazioni di Inter e Real Sociedad che a San Siro si affrontano nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions. In palio il primo posto, che eviterebbe l’accoppiamento agli ottavi con una delle principali big europee.

Confermate le indiscrezioni della vigilia. Nonostante l’importanza della partita, sul piano sportivo anzitutto e poi su quello economico, Inzaghi esclude dall’undici titolare quello che è il calciatore più determinante della sua squadra: Lautaro Martinez.

Al posto del capitano giocherà Sanchez, in coppia con Marcus Thuram. In difesa c’è Carlos Augusto e non Bisseck, con lui Acerbi e Matteo Darmian, stasera capitano.

Sull’out destro agirà Cuadrado, alla prima da titolare in nerazzurro. A proposito di esclusioni eccellenti, da segnalare pure quella di Barella – sempre per ragioni di turnover: domenica l’Inter sfiderà la Lazio all’Olimpico – a vantaggio di Frattesi.

Sponda spagnola, sulla carta Alguacil opta per un 4-4-2 con Sadiq e Oyarzabal coppia d’attacco. Zubimendi in cabina di regia.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-REAL SOCIEDAD

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Carlos Augusto; Cuadrado, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Thuram. All.: Inzaghi

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Traore, Zubeldia, Le Normand, Munoz; Kubo, Zubimendi, Merino, Zakharyan; Sadiq, Oyarzabal. All. Alguacil