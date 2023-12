Sembra ormai ufficiale: il Manchester United non dovrebbe proporre alcun rinnovo a Martial, e l’attaccante si prepara a trasferirsi gratis altrove

Il Manchester United potrebbe avere ancora la possibilità di attivare l’opzione per prolungare unilateralmente il contratto di Anthony Martial prima che l’accordo originale fra giocatore e club scada alla fine di questa stagione. Martial, che aveva firmato un rinnovo quinquennale nel 2019 con i Red Devils, potrebbe infatti essere, almeno in via teorica, costretto dallo United a prolungare la sua permanenza nel club per altri dodici mesi. La situazione contingente rende questa possibilità alquanto remota. Dunque ci si aspetta tutto tranne che il club si preoccupi di assicurarsi la permanenza dell’attaccante.

Il ventottenne francese potrebbe partire quindi come free agent a giugno, a meno che non arrivino offerte interessanti da parte di qualche club già a gennaio. Lo United spera appunto in qualche proposta araba. Non solo per questioni economiche ma anche per liberare lo spazio salariale per poter rafforzare con un nuovo acquisto l’attacco.

Anni fa uno come Martial avrebbe fatto gola a tutti, ora è un obiettivo che spaventa per la sua involuzione e per le sue pretese d’ingaggio. Anche ad Ausilio il francese è sempre piaciuto, ma sono anni che il ragazzo non riesce a incidere e a trovare continuità. Finora nella stagione 2023-24 ha collezionato ben 19 presenze (anche se soltanto 7 dal 1′ minuto), senza riuscire a farsi notare.

L’ultima sua sostituzione è arrivata sabato scorso. Il francese è stato richiamato in panchina al 56′, durante la cocente sconfitta interna per 3-0 contro il Bournemouth. Il pubblico dell’Old Trafford ha accolto il subentrante, Rasmus Hojlund, con una pioggia di applausi. Il messaggio è chiaro: il pubblico è stanco di Martial.

Martial all’Inter: gratis ma con tante incognite

Dire che l’esperienza in Premier di Martial sia stata finora totalmente disastrosa sarebbe poco obiettivo. Il francese ha segnato comunque 90 goal (in più di 300 partite in tutte le competizioni) ed è stato rallentato da tantissimi infortuni. Inoltre ha anche affrontato varie stagione in cui era uno dei pochi a giocare benino in una squadra allo sbando.

Il francese si è perso dopo il prestito al Siviglia tra gennaio e maggio 2022. Tornato dalla Spagna ha capito di essere un peso per lo United e ha cominciato a comportarsi di conseguenza, facendo impazzire società, allenatori e pubblico. Per questo fonti autorevoli come il The Athletic scrivono che lo United abbia già deciso di lasciarlo andar via.

Fra le squadre potenzialmente interessate a prendere Martial gratis potrebbe esserci anche l’Inter, ma solo a patto che l’attaccante prenda in considerazione una cospicua riduzione dell’ingaggio.

Gli affari in uscita dello United a gennaio

Il Manchester United potrebbe vendere un bel po’ di giocatori a gennaio. I nomi sono illustri. Oltre a Martial, tra i calciatori di cui il club vorrebbe sbarazzarsi ci sarebbero anche Casemiro, Raphael Varane, Jadon Sancho e Donny van de Beek. A spingere in questa direzione le regole del Fair Play finanziario. Senza cessioni, sarà complicato poter investire ancora sul mercato senza limiti.

Un’altra partenza possibile è quella di Amad Diallo. Il talento avrà sei settimane di tempo per dimostrare a ten Hag di meritarsi un posto nello United dopo il lungo infortunio. In caso contrario partirà di nuovo in prestito. Il ventunenne ha già dimostrato al Sunderland di poter far grandi cose, e i Red Devils ci puntavano. Purtroppo ha subito un brutto infortunio al ginocchio nel pre-campionato.

L’ex Atalanta sarebbe apprezzatissimo in Serie A, soprattutto dalla Juventus. Per l’Inter avrebbe poco senso prenderlo in prestito, dato che gioca come ala o al massimo può essere adattato a mezzala, un ruolo in cui il club nerazzurro è ben coperto.