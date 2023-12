Maresca arbitro all’Olimpico: il bilancio con Lazio e Inter

Designato il giudice di gara della sezione di Napoli per il big match della 16esima giornata di A, i precedenti con le due squadre

Lazio-Inter sarà condotta da Fabio Maresca, al suo secondo gettone stagionale coi nerazzurri (dopo quell’Inter-Roma diretto lo scorso 29 ottobre e terminato 1-0 in favore della squadra di Inzaghi) così come i biancocelesti, rei di aver già avuto a che fare in quest’annata col giudice di gara della sezione di Napoli in occasione di Juventus-Lazio del 16 settembre scorso, match che ha visto uscire sconfitti Immobile e compagni per 3-1.

La formazione di Maurizio Sarri e quella su cui siede attualmente in panchina il tecnico piacentino tornano ad affrontarsi all’Olimpico’, cornice di pubblico in cui il grande ex (nientemeno che Simone Inzaghi) non è ancora riuscito a imporsi da rivale.

A discapito dell’1-1 fatto registrare dalla Lazio lo scorso sabato in mura esterne contro il Verona, l’Inter giunte a questo impegno forte del 4-0 rimediato contro l’Udinese al ‘Meazza’, risultato che fa sicuramente morale e che deve spronare ancor di più i nerazzurri in ottica di quest’importantissimo appuntamento in cui, certamente, Lautaro e compagni non possono permettersi di venir meno.

Lazio-Inter, fischietto affidato a Maresca: i precedenti con ambedue le società

Fabio Maresca, coadiuvato dagli assistenti Passeri e Garzelli, avrà l’arduo compito di dirigere questo sentitissimo match in cui, certamente, non mancheranno colpi di scena.

Ammontano a 16 i precedenti per il giudice di gara della sezione di Napoli coi nerazzurri, un bilancio che vede l’Inter protagonista di: 10 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Score che sorride, in qualche modo, anche in favore dei biancocelesti, rei di aver rimediato 12 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte con Maresca alla direzione del match, colui che ha già condotto in una circostanza ambedue le squadre in quest’inizio di stagione. Designato Rapuano come IV uomo mentre al VAR ci sarà il duo Di Paolo-Gariglio.