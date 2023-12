Non una buona notizia per l’Inter: cambiano di nuovo le date della Supercoppa italiana d’Arabia e si sballa il calendario di Serie A

I nerazzurri, già impegnati su tre fronti, dovranno presto affrontare anche l’impegno della Supercoppa italiana. Ma quando? L’appuntamemto appare gravoso in sé, dato che non si tratta di una singola partita ma di un mini torneo a quattro squadre da fronteggiare dopo un viaggio lunghetto e in un clima, sotto più punti di vista, non ideale. La coppa si giocherà infatti in Arabia Saudita.

La Lega Serie A ha deciso però di accontentare chi paga, ovvero gli arabi, i quali vorrebbero tenere il più a lungo possibile le squadre italiane nel territorio per motivi di marketing, con il beneplacito della Lega.

Per chi giocherà la finale si tratta di rimanere in Medio Oriente per una settimana circa, fra preparazione e partite. L’impegno, che ha già rivelato parecchie criticità, continua a creare malumore. È da agosto che i club italiani esprimono perplessità sull’organizzazione saudita.

La Supercoppa Italiana resta in programma per gennaio, ma le date sono cambiate ancora una volta, sempre su imput saudita. Sembrava che le partite dovessero disputarsi fra domenica 21 e giovedì 25 gennaio. Oggi però, in Consiglio di Lega, potrebbe essere ratificata una nuova modifica al calendario.

Si giocherà fra giovedì 18 e lunedì 22 gennaio 2024. Quindi l’evento cui parteciperanno per la prima volta quattro squadre (Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina) complicerà inevitabilmente il campionato italiano.

La prima semifinale sarebbe quella tra Napoli e Viola, in programma giovedì 18. I nerazzurri dovrebbero affrontare i biancocelesti venerdì 19. La finale, invece, secondo le ultime novità sarebbe in programma lunedì 22.

Le nuove date della Supercoppa italiana rivoluzioneranno il calendario dell’Inter

L’evento avrà impatto, nello specifico, sulla ventunesima giornata di Serie A. Ovvero quella che vedrà la squadra di Simone Inzaghi affrontare l’Atalanta di Gasperini al Meazza.

Inter-Atalanta era originariamente prevista per domenica 21 gennaio. Con la data precedente decisa per la Supercoppa, la sfida con la Dea sarebbe quindi stata anticipata come turno infrasettimanale. Ma ora questo non dovrebbe essere più possibile dato che la Supercoppa comincerà già il giovedì.

Questo significa che la partita contro Gasperini verrà rinviata. Il recupero è previsto tra febbraio e marzo. Non un periodo facile…

Si tratta infatti del periodo in cui ricomincerà anche la Champions League: Inzaghi sa già di dover affrontare una squadra temibile nel doppio ottavo di finale. In pratica la Supercoppa italiana si incastra in un periodo congestionatissimo di impegni.

La trasferta araba arriverà dunque fra due partite impegnative di Serie A: Inter-Atalanta e Fiorentina-Inter. Con le date precedenti, sarebbe stato tutto più facile. L’Inter si sarebbe infatti limitata ad anticipare la gara con la Dea al mercoledì e a posticipare quella con la Viola al lunedì o al martedì.

Adesso, invece? Con le nuove date i nerazzurri saranno costretti a rinviare la partita con gli uomini di Gasperini nel mese di febbraio o di marzo. Tanti sono i brutti ricordi all’Inter sulle partite in meno da recuperare. Se si pensa al percorso di due campionati fa, scatta un po’ d’ansia.