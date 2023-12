Pronta la prima annessione al nuovo progetto di creazione della classe Under-23 nel campionato di Serie C come Juventus e Atalanta, ecco Stuckler della Cremonese

La Juventus è stata precursora della fondazione del proprio comparto Under-23 da schierare nella terza serie italiana, come avviene già da tempo in molti altri campionati europei. Poi si è aggiunta l’Atalanta, grande fornace di talenti.

In Germania così come in Spagna, infatti, buona parte dei grandi club hanno una seconda squadra a disposizione ove far crescere i propri prospetti e anche in Italia si starebbe procedendo nella medesima direzione per poter permettere ai club del massimo campionato di investire su un numero positivo di giovani.

Anche l’Inter, stando alle ultime indiscrezioni, starebbe seriamente valutando questa idea nel prossimo futuro. E come logico serve anzitutto mettere le basi nell’organigramma societario prima di poter investire sul mercato. Ma qualche nome sarebbe già presente nel taccuino della dirigenza.

Stuckler primo colpo per la creazione dell’Inter Under-23 in Serie C

Uno fra questi è quello del giovanissimo centravanti di origini iraniane David Gharabagh Stuckler, oggi in forze alla formazione Primavera 2 della Cremonese. Il classe 2004 danese è stato autore finora di un inizio di stagione fenomenale nel campionato dedicato alle giovani promesse, mettendo a segno 16 reti in appena 11 partite disputate.

Un biglietto da visita eccezionale per tutti i club che potrebbero effettivamente inserirlo all’interno dei propri progetti tecnici per il futuro.

L’Inter si sta guardando attorno e continuerà a seguirne le gesta da qui ai prossimi mesi, con l’obiettivo di poter convincere la sua famiglia a trasferirsi a Milano previa stesura di un contratto di stampo professionistico. Per l’accesso alla Seconda Squadra in Serie C, infatti, servirà un’adeguata documentazione da poter esibire in fase di tesseramento alla sua prima avventura professionale.