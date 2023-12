Mourinho rovina i piani dell’Inter: la telefonata e il sì alla Roma

Chiamata da parte dello ‘Special One’ per le prestazioni di Zielinski in scadenza con il Napoli e obiettivo di mercato anche di Inter e Juventus

La Roma ha superato brillantemente anche l’ultima prova della fase a gironi di Europa League blindando la qualificazione ai playoff della seconda competizione europea per importanza e aggregandosi alle tante altre realtà italiane protagoniste nelle coppe. Inter compresa. Per José Mourinho è sicuramente una grande soddisfazione, l’ennesima del suo percorso triennale fino a questo momento in Europa. Ma non vuol fermarsi qui.

Il mercato lo chiama a gran voce, nonostante la presenza di qualche limitazione relativa ancora al superamento del Fair Play Finanziario che non permettere grande possibilità di manovra per la dirigenza di Tiago Pinto in mano ai Friedkin. Qualcosa potrebbe però cambiare la prossima estate, lasciando carta bianca alla direzione sportiva del club giallorosso per piazzare un paio di colpi di rinforzo a parametro zero.

Stando alle ultime informazioni trapelate, anche la Roma sarebbe infatti interessata alle prestazioni di Piotr Zielinski. Obiettivo condiviso con Inter e Juventus nel corso delle ultime settimane, i giallorossi potrebbero tentare l’affondo sul centrocampista polacco in scadenza con il Napoli a determinate condizioni.

Anche la Roma su Zielinski, l’Inter offre almeno 4 milioni d’ingaggio per battere la concorrenza

Anzitutto, dovrebbe scemare l’intenzione di rinnovare il suo contratto con il club partenopeo. Come logica conseguenza, il calciatore potrebbe essere libero di accasarsi presso la destinazione preferita qualora anche le promesse economiche dovessero essere ritenute soddisfacenti dalla sua entourage.

A fungere da collante per una eventuale trattativa con il club capitolino ci potrebbe essere anche lo zampino dello stesso José Mourinho, il quale nutre un legame ormai viscerale con il popolo romanista e non esclude affatto la possibilità di un rinnovo a sua volta con il gruppo Friedkin.

Del resto, ad una chiamata dello ‘Special One’ sarebbe difficile dire di no. Non filtrano ancora rassicurazioni sulla proposta d’ingaggio da parte della Roma, mentre l’Inter è certa di poter offrire almeno 4 milioni di euro stagionali superando persino l’offerta del Napoli che attualmente gioca ancora al ribasso puntando sull’affettività del calciatore nei confronti della squadra partenopea.