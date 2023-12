Napoli-Inter si sposta sul mercato: duello per un brasiliano

Il big match della 14esima giornata di A non è ancora terminato. La formazione di Mazzarri e quella di Inzaghi tornano a darsi battaglia in vista dell’estate

La gara disputatasi lo scorso 3 dicembre al ‘Maradona’ e terminata 0-3 in favore dell’Inter non è ancora terminata, anzi.

Le polemiche di Napoli-Inter sono infatti finite per estendersi al difuori del campo in queste ultime settimane, dove ad aver fatto clamore è stato il contatto avvenuto a centrocampo tra Lautaro e Lobotka e che ha poi portato alla prima rete dei nerazzurri siglata da Calhanoglu.

A distanza di giorni l’AIA ha poi mostrato massima condivisione nella presa di posizione di Davide Massa, giudice di gara che ha ritenuto regolare quel contatto di gioco e che ha preferito lasciar correre anche sull’episodio Acerbi-Osimhen avvenuto nell’area di rigore presidiata da Sommer. Di fatto, non è stato inflitto alcun turno di stop nei confronti del giudice di gara della sezione di Imperia. Per giunta, sono anche stati divulgati in giro per il web gli audio della conversazione avvenuta in quella circostanza tra il direttore di gara e la sala VAR.

Come se non bastasse, Napoli e Inter rischiano ora di trovarsi coinvolte in un nuovo duello extra-campo, nello specifico sul mercato. A riferirlo la redazione di ‘Calciomercato.it‘.

Napoli e Inter si sfidano sul mercato per Paulinho: tutto quello che c’è da sapere sull’ex Leverkusen

Dati i continui acciacchi rimediati, sinora, da Marko Arnautovic e Alexis Sanchez l’Inter starebbe pensando di ricorrere ai ripari a gennaio provando a ingaggiare Paulinho, esterno d’attacco di attuale proprietà dell’Atletico Mineiro ed è la stessa cosa che, a dire il vero, starebbero pensando di fare anche Benfica e Napoli.

Il classe ’00, in passato a difesa dei colori del Bayer Leverkusen fino a quando non è poi approdato in Brasile a gennaio 2023 tramite la via del prestito, si è reso protagonista di 31 reti e 8 assist in quest’anno solare tra campionato e coppe. Numeri che hanno, di fatto, attirato le più vive attenzioni di Inter e non solo, riferiscono i nostri colleghi.

Trattasi principalmente di un’ala sinistra in grado di svariare, all’occorrenza, su tutto il fronte offensivo. Paulinho è un giocatore: estremamente rapido, duttile, dotato di grande dribbling e forte tecnicamente, oltre che molto freddo sotto porta. Un calciatore che sa come ‘far cantare’ il proprio piede destro insomma.

Sin dall’inizio è stato il club su cui siede attualmente in panchina Xabi Alonso, ora primo in Bundesliga, a credere fortemente in lui rilevandolo dalle giovanili del Vasco da Gama per la modica cifra di 20 milioni di euro. Mica poco, considerando il rendimento non all’altezza messo a servizio di Paulinho al fianco dei tedeschi.

Diverso, invece, quando è stato l’Atletico Mineiro, sua attuale società oltre che bottega decisamente cara, a finire per puntare sul giovane brasiliano al momento privo di passaporto. In che maniera? Acquistandolo a titolo definitivo nella passata estate a mezzo di un accordo valido sino a dicembre 2026.