L’Ad dell’Inter ha parlato prima del big match contro la Lazio: “Gli infortuni fanno parte del rischio. Obiettivo punti e continuità di prestazioni”

“È una partita come tante altre in cui andremo alla ricerca di punti e continuità di prestazione”. Così Marotta poco prima il fischio d’inizio della sfida con la Lazio. Considerato il pari della Juventus col Genoa, stasera l’Inter ha la possibilità di allungare a +4 in vetta alla classifica: “Siamo ancora in una fase interlocutoria, la classifica è momentanea ma certamente abbiamo grandi professionisti che sanno quello che devono fare stasera”.

Dal campo al calciomercato, con l’Inter chiamata a prendere un sostituto di Cuadrado visto che il colombiano si opererà al tendine d’Achille sinistro e starà fuori per almeno tre mesi: “Gli infortuni fanno parte del rischio – ha aggiunto l’Ad nerazzurro al microfono di ‘Dazn’ – ma abbiamo allestito una rosa numericamente di qualità. Ci troveremo con Inzaghi, Ausilio e Baccin per valutare il da farsi, ma non parlerei di allarmismo”.

Da Lautaro a Dimarco, Marotta dribbla anche l’argomento rinnovi: “Se ci saranno novità prima di Natale? Non lo so, queste sono dinamiche che tutte società stanno affrontando. Ma la priorità sono gli impegni sul campo, la Lazio stasera, poi il Bologna in Coppa Italia e il Lecce.

A proposito di prolungamenti, ci siamo ormai per quello di Mkhitaryan. La conferma dell’armeno, fa intendere Marotta, non chiuderebbe le porte all’arrivo di Zielinski, obiettivo a zero: “Mkhitaryan è un grande professionista che ha dimostrato, con le sue prestazioni, di essere un giocatore di qualità”.

Sostituto Cuadrado: assalto a Buchanan con l’ok di Zhang

Per quanto riguarda la sostituzione di Cuadrado, l’Inter vorrebbe fare un tentativo per Buchanan, da almeno un anno e mezzo obiettivo di Ausilio per l’eventuale post Dumfries. Ma per l’assalto al canadese del Brugge, che ha una valutazione sui 15-20 milioni, serve il via libera di Zhang a una sorta di extra-budget per la finestra invernale.

Il Ds interista potrebbe provarci con la formula del prestito oneroso più obbligo di riscatto al termine di questa stagione. In scadenza nel 2025, Buchanan è nel mirino anche di club inglesi. Negli ultimi giorni sono arrivate delle conferme dall’Inghilterra circa l’interesse nei suoi confronti da parte del Manchester City di Guardiola.

Le alternative a Buchanan? Da Mazzocchi a Toljan, passando per l’ex Candreva fino a Djalo. Con l’arrivo del difensore, Darmian scalerebbe al ruolo di vice Dumfries.