UFFICIALE: le date degli ottavi Champions e della Supercoppa

Programmate le date ufficiali dei prossimi incontri internazionali dell’Inter tra ottavi di Champions e Supercoppa in Arabia, ecco quando si giocherà

A distanza di pochissime ore dal sorteggio ufficiale degli accoppiamenti valevoli per le due sfide in programma per gli ottavi di finale di Champions League del nuovo anno solare, ove l’Inter ha pescato l’Atletico Madrid di Diego Simeone, vanno a delinearsi anche i calendari della massima competizione europea per club e della fantomatica Supercoppa Italiana di cui molto si è discusso nelle ultime settimane per via dei ripetuti tentativi di slittamento del nuovo format a quattro squadre in Arabia Saudita.

Per quanto concerne la Champions la gara d’andata si giocherà sul terreno di gioco dello Stadio San Siro di Milano il prossimo 20 febbraio, mentre il ritorno vedrà le due formazioni affrontarsi al Civitas Metropolitano quasi un mese dopo, il 13 marzo. Il primo dei due incontri avverrà a cavallo degli incontri di campionato contro Salernitana e Lecce, mentre il secondo è stato incorniciato nel frangente temporale tra le partite con Bologna e Napoli.

Quanto alla Supercoppa, invece, proprio quest’oggi il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha rivelato in via ufficiale anche le date e gli orari degli incontri della competizione italiana che verrò ospitata sia per semifinali che finale nello stadio di Riyad. Nello specifico, si legge, le partite iniziali Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio si terranno in successione il 18 e il 19 gennaio mentre la finale subito dopo, il 22 gennaio.

Inter ancora contro una spagnola in Champions,

Un dato curioso risalta agli occhi dei più minuziosi, in relazione all’accoppiamento dell’Inter in Champions con l’Atletico Madrid. Soltanto nella stagione 2009/2010, infatti, il club nerazzurro aveva giocato un numero di partite con una squadra spagnola pari a quattro. Tutte contro il Barcellona. Le due sfide contro il club madrileno si aggiungeranno infatti a quelle già disputate contro la Real Sociedad.

A questo proposito ha parlato il presidente Enrique Cerezo: “Dovevamo pur pescare qualcuno, abbiamo trovato l’Inter. Vedremo che partita salterà fuori. Per certi versi è un avversario difficile, sotto altri aspetti accessibile. Ci faremo trovare pronti a febbraio, per vincere”.

Quanto a Diego Simeone, tecnico dell’Atletico: “L’Inter si trova in un momento straordinario e mi piace come gioca, ha fatto bene finora in Champions”.