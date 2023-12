Crociato ko e sostituto immediato: 50 milioni, ‘scippo’ all’Inter

Niente colpo in difesa per i nerazzurri. A mettere la freccia sulla formazione di Inzaghi è una delle più grandi big europee, si chiude già a gennaio

Si è tenuta nella giornata di ieri la cerimonia dei sorteggi di Champions, con l’urna di Nyon che ha decisamente sorriso in favore dell’Inter, rea di aver pescato l’Atletico Madrid piuttosto che altre big dall’altissimo profilo come Manchester City, Bayern Monaco e Real Madrid.

Grosse novità anche in casa ‘Blancos’ con la squadra di Carlo Ancelotti che ha sì pescato una formazione a loro agevole come il Lipsia ma che ha dovuto rinunciare, ancor prima che si tenesse il sorteggio in quel di Nyon, ad una pedina importantissima come David Alaba.

Nel corso del match disputatosi domenica sera al ‘Bernabeu’ e vinto poi per 4-1 contro il Villareal, le ‘Merengues’ hanno infatti perso l’austriaco per infortunio al minuto 34, con quest’ultimo costretto a lasciare il posto a Nacho.

Gli esami effettuati dal calciatore nelle ore successive alla gara hanno evidenziato la lesione del crociato sinistro, guaio che terrà il classe ’92 lontano dai campi sino al termine di questa stagione e che si va, quindi, ad aggiungere a quello rimediato da Militao a metà agosto. Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro per il brasiliano.

Una situazione che costringerà, dunque, il Real Madrid a intervenire sul mercato già a gennaio e, tra i candidati a vestire la maglia dei pluricampioni d’Europa, c’è anche un osservato speciale dell’Inter.

Il Real Madrid prepara l’assalto a gennaio per un difensore: Scalvini tra i candidati

Il Real Madrid starebbe pensando all’ingaggio di Giorgio Scalvini per gennaio, difensore di attuale proprietà dell’Atalanta da tempo finito sotto la lente d’ingrandimento dell’Inter.

A riportarlo il quotidiano ‘AS’, fonte che riferisce che tra i candidati al sostituto di Alaba ci sia non soltanto il nome dell’attuale numero 42 dei bergamaschi ma anche quelli di Goncalo Inacio dello Sporting Lisbona e di Antonio Silva del Benfica, tre giovani difensori di spicco destinati ad avere una carriera superlativa.

Il giovane prodotto del vivaio atalantino piace da tempo alla squadra di Simone Inzaghi, formazione che non ha mai potuto permettersi di provare a chiudere per il classe ’03 data l’esorbitante valutazione che ne fa l’Atalanta del proprio tesserato (come prezzo siamo sui 50 milioni di euro). Real Madrid destinato, perciò, ad avere la strada spianata per gennaio.