DIRETTA Coppa Italia, Inter-Bologna: segui la cronaca LIVE del match

L’Inter di Simone Inzaghi sfida il Bologna di Thiago Motta negli ottavi di Coppa Italia. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter riceve il Bologna allo stadio Giuseppe Meazza nel quarto ottavo di finale di Coppa Italia. Una sfida di sola andata che in caso di parità al novantesimo andrà avanti con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigori che sarà diretta dall’arbitro La Penna della sezione di Roma.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, che vengono dalla vittoria in trasferta in Serie A contro la Lazio che ha permesso loro di allungare a +4 in classifica sulla Juventus, fanno il loro esordio in questa competizione. Lo scopo è quello di provare ad arrivare in finale per il terzo anno di fila dopo i due successi contro la Juve e la Fiorentina per provare a vincere il decimo trofeo nazionale. Dall’altro i rossoblu di Thiago Motta, che a loro volta sono reduci dalla partita vinta contro la Roma che li ha proiettati al quarto posto solitario, sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato il Cesena e il Verona nei turni precedenti. Chi passa se la vedrà ai quarti di finale con la Fiorentina. La gara sarà trasmessa in tv su Canale 5, ma anche in streaming su tablet e smartphone sulla app di Mediaset Infinity. In campionato la sfida, su questo stesso campo, è finita con un pareggio per 2-2 con il rigore di Orsolini e la rete di Zirkzee a rimontare i gol di Acerbi e Lautaro Martinez. Interlive.it vi offre il match di San Siro tra Inter e Bologna live in tempo reale.