Doppio accordo con l’Inter: mancano solo gli annunci

Intesa raggiunta, nerazzurri prossimi a ufficializzare un duplice rinnovo. Chi sono i due big pronti a proseguire il proprio percorso assieme alla squadra di Inzaghi

La prematura eliminazione dalla Coppa Italia, giunta per mano del Bologna nella serata di ieri al ‘Meazza’, non ferma l’Inter, anzi. I nerazzurri restano desiderosi di proseguire la propria cavalcata in campionato, competizione in cui la formazione di Simone Inzaghi figura ancora al primo posto in classifica.

Quattro le lunghezze che separano Lautaro e compagni, uscito anzitempo per un affaticamento all’adduttore che continua a tenere in forte apprensione l’intero staff-medico sanitario nerazzurro, dalla Juventus (al secondo posto a +5 sul Milan, fermo a 32 punti).

L’undici titolare di Massimiliano Allegri scenderà in campo sabato mattina allo ‘Stirpe’ alle ore 12:30 provando a ridurre il gap con la formazione quest’oggi vicecampione d’Europa, a loro volta di scena al ‘Meazza’ sabato sera alle ore 20:45 contro il Lecce.

Un’Inter che, come più che deducibile d’altronde, continua a riporre tutta la propria attenzione non soltanto sul campo ma anche sulla questione rinnovi, faccenda che vede soprattutto coinvolti due calciatori dello scacchiere di Simone Inzaghi, ora prossimi a siglare il proprio prolungamento di contratto.

Intesa raggiunta per i rinnovi di Mkhitaryan e Dimarco: manca solo l’annuncio

C’è massima fiducia in casa Inter per i rinnovi di contratto di Henrikh Mkhitaryan e Federico Dimarco, prossimi a dover riporre nero su bianco sui loro nuovi accordi.

A riferirlo è ‘Sky Sport’, fonte che riferisce di un’intesa già raggiunta tra calciatori e club per i rispettivi prolungamenti di contratto. Manca, infatti, soltanto l’annuncio definitivo per rendere ufficiale questa duplice operazione di mercato conseguita da parte del duo Marotta–Ausilio e del resto della dirigenza nerazzurra.

Henrikh Mkhitaryan, in scadenza nella prossima estate, va verso la firma sino a giugno 2025 con tanto d’inserimento di opzione di rinnovo per un’altra stagione alle stesse cifre.

Ex Parma e Verona che finirà, invece, per estendere la durata del proprio accordo da giugno 2026 sino a giugno 2028 con tanto d’innalzamento dell’ingaggio che dovrebbe arrivare a toccare il tetto dei 4 milioni di euro a stagione.

Una volta risolte, definitivamente, queste due questioni sarà poi il turno di Lautaro Martinez, col Capitano nerazzurro che viaggia anche lui spedito verso la firma fino a giugno 2028. Ingaggio che, in questo caso, dovrebbe finire per estendersi dai 6 milioni di euro attualmente percepiti dall’argentino fino ai 7 milioni netti a stagione.