L’Inter ha rivalutato le condizioni di salute del proprio centravanti e capitano, domani svolgerà i primi esami strumentali per approfondire l’entità dell’infortunio

Sconfitta dal Bologna grazie ad una fantastica rimonta operata nei minuti finali dei supplementari degli ottavi di Coppa Italia, l’Inter ha perso per infortunio anche il proprio capitano Lautaro Martinez.

Il calciatore aveva infatti abbandonato il terreno di gioco in via precauzionale, toccandosi la parte interna della coscia e lasciando presagire un sovraffaticamento muscolare di lieve entità. Eppure la sua espressione dolorante non ha lasciato scampo ad ulteriori valutazioni da parte dello staff medico nerazzurro, il quale si era inizialmente espresso senza considerare il bisogno di procedere a verifiche strumentali delle condizioni fisiche del centravanti argentino.

Oggi, però, la decisione sarebbe stata ribaltata. Al fine di scongiurare possibili lesioni, Lautaro sarà sottoposto nella giornata di domani ad accertamenti. La sua presenza per la sfida contro il Lecce resta comunque in fortissimo dubbio e con buona probabilità verrà lasciato a riposo dal tecnico Simone Inzaghi.