Altra prestazione di lusso per il fantasista spagnolo ex Real Madrid in forze al settore giovanile dell’Inter, scalata rapida all’orizzonte verso la Prima Squadra

Spoglia di talenti emergenti come Valentin Carboni e Francesco Pio Esposito, ormai dediti al professionismo pur restando lontani dalle vicende dirette dell’Inter perché smistati in prestito come da protocollo operativo della dirigenza nerazzurra, la formazione Primavera sotto la direzione tecnica di Cristian Chivu è andata incontro ad una mezza rivoluzione negli ultimi mesi.

A tal punto che il tecnico ha dovuto abbracciare nuove leve in organico, puntando molto sulle qualità tecniche e mentali del nuovo arrivato Hugo Humanes Gomez. Quest’ultimo, classe 2007, è stato prelevato dal settore giovanile del Real Madrid con l’idea di farlo crescere prima di metterlo a disposizione della Prima Squadra nerazzurra in un prossimo futuro. Al netto di un paio di mesi di campionato disputati, il calciatore non ha affatto deluso le attese. Anzi, ha rinforzato il proprio biglietto da visita con una serie di prestazioni incoraggianti che hanno trovato il culmine nell’ultima vittoria maturata ai danni del Como nel campionato Under-17.

Humanes brilla con l’Under-17 e Chivu sorride, mentre Inzaghi osserva la sua maturazione da lontano

Per Humanes premio di migliore in campo grazie ad una fantastica doppietta, di cui un gol del sorpasso sulla formazione avversaria calciato su punizione. Tanti applausi dai tifosi presenti in tribuna e segno indistinguibile della forza motrice di un vero traghettatore, già adocchiato da Chivu per il salto di qualità successivo nel campionato giovanile d’élite.

Bruciare le tappe può esser spesso controproducente ma dove la qualità splende, è un passaggio inevitabile. Come accaduto anche a molti altri talenti della cantera catalana del Barcellona, tanto per citare quella più produttiva in Europa. Humanes è sotto gli occhi di tutti, Real Madrid compreso. Ma le vecchie gesta della sua crescita in ‘camiseta blanca’ sono ormai parte del passato.

Ora c’è solo Inter nel suo futuro e di questo non può che essere grato anche Simone Inzaghi. Il fantasista spagnolo potrebbe infatti presto scalare le gerarchie della formazione nerazzurra o esser smistato in prestito con il solo scopo di intercedere ad una pronta maturazione, prima del rientro definitivo. Qualcosa di grande bolle in pentola e uno degli ingredienti principali è proprio Humanes.