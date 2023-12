“Certe nebbie”: affare a zero dalla rivale, conferma ufficiale

Ora sì che Marotta può portare a termine un altro affare a titolo gratuito in estate. Tutte le novità del caso, c’è l’annuncio bomba

L’Inter resta concentrata sul da farsi non soltanto sul campo ma anche sul fronte mercato. In attesa dell’impegno di campionato contro il Lecce, in programma domani sera alle ore 20:45 al ‘Meazza’, l’intera dirigenza nerazzurra pensa a quale tipo di strategie adottare in vista di gennaio, oltre che di giugno.

Decisamente tanti i nomi individuati dalla formazione di Simone Inzaghi come potenziali free-agent. Da Djalo a Taremi fino ad arrivare anche a Soucek, centrocampista legato al West Ham sino a giugno 2024 e fortemente ricercato dalle più grandi d’Europa.

Non solo. Un altro nome con cui il duo Marotta-Ausilio sta pensando di arricchire ancor di più la propria mediana è quello di Piotr Zielinski, calciatore finito nel mirino di Juventus e Inter già da diversi mesi.

È gelo totale, infatti, tra il calciatore e il Napoli per il proprio rinnovo di contratto. Un rinnovo che non si è ancora concretizzato e che, con tutte le probabilità di questo mondo, finirà per mettere fine alla storia d’amore tra il polacco e i ‘partenopei’, intrapresa nel 2016. La conferma ufficiale arriva direttamente dal presidente degli azzurri.

ADL: “Zielinski? Mi disse di voler restare al Napoli a vita, evidentemente preferisce la nebbia al sole”

Nel bel mezzo di una lunga intervista concessa davanti ai microfoni de ‘Il Corriere dello Sport’, Aurelio De Laurentiis si è sbilanciato come meglio non poteva sul futuro di Piotr Zielinski. Queste le sue dichiarazioni:

“Zielinski? Tempo fa mi disse di voler restare a difesa dei colori del Napoli per tutta la vita. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo che, essendo di nazionalità polacca, evidentemente il calciatore è maggiormente abituato a certe nebbie. Forse del mare e del sole gli interessa fino a un certo punto”. Chiaro riferimento all’Inter che conferma, quindi, i rumors di mercato che continuano a vedere coinvolti i nerazzurri e l’ex calciatore dell’Empoli.