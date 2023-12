By

L’olandese preso di mira via social. Ecco cosa si sono detti il numero 2 dell’Inter, ora ai box per infortunio, e un tifoso nerazzurro

Denzel Dumfries non è ancora tornato a rimettere piede in campo. Il laterale olandese, già costretto a rinunciare agli impegni di campionato e Champions League con Udinese, Real Sociedad e Lazio, è rimasto a riposo anche in occasione del match di Coppa Italia disputatasi nella serata di mercoledì contro il Bologna e perso poi dai nerazzurri.

Fatale il gol di Ndoye nel finale che ha poi condannato la formazione quest’oggi vice Campione d’Europa al ko nei tempi supplementari, sconfitta che ha di fatto sancito l’eliminazione prematura della squadra di Simone Inzaghi da questa competizione.

Dumfries, rimasto in tribuna a seguito del risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra rimediato lo scorso 3 dicembre contro il Napoli, dovrà far fronte a qualche altra settimana di stop. Ciò nonostante, l’attuale numero 2 dei nerazzurri ha comunque voluto fare il punto della situazione sul proprio infortunio uscendo allo scoperto su Threads, nuovo social network sviluppato da Meta che sta prendendo sempre più piede sul web e su cui lo stesso classe ’96 è poi finito per essere insultato da parte di un tifoso dell’Inter.

“Pezzo di m****, sei un pezzo di m****”: Dumfries attaccato così da un tifoso

“Forza Inter, spero di tornare presto in campo”. Questo il messaggio pubblicato da Denzel Dumfries sull’app del momento, denominata Threads. Un messaggio che, piuttosto che mostrare vicinanza e pieno sostegno alla propria squadra, oltre che ai tifosi nerazzurri, è finito per scatenare l’ira di determinati supporters interisti sul mondo del web.

In risposta al messaggio dell’olandese risalta, infatti, questo commento: “Pezzo di m…., sei un pezzo di m….. Vuoi più soldi ma tanto non segni bast****”. Un commento, quello rilasciato da parte dell’accanito fan dell’Inter, che si deve al rinnovo di contratto non ancora siglato da parte dell’olandese col club quest’oggi presieduto da Steven Zhang.

Un rinnovo che non è detto finirà per concretizzarsi, vista la distanza da oltre un milione di euro che aleggia tra l’offerta dell’Inter e la richiesta del calciatore. “Sei davvero stupido!”. Questa la risposta dell’ex Psv in seguito al commento rilasciato da parte di uno dei tanti pirata del web.