DIRETTA Serie A, Inter-Lecce: segui la cronaca LIVE del match

L’Inter di Simone Inzaghi sfida il Lecce di D’Aversa nella 17esima giornata di Serie A. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter riceve il Lecce allo stadio Giuseppe Meazza in una gara valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che sono reduci da una vittoria nell’ultimo turno che sarà diretta dall’arbitro Marcenaro della sezione di Genova.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, che vengono dalla sconfitta contro il Bologna ai tempi supplementari che è costata l’eliminazione dalla Coppa Italia, vogliono voltare pagina e tornare subito al successo. L’obiettivo è quello di centrare la quarta vittoria di fila dopo quelle contro Napoli, Udinese e Lazio, per tenere a distanza la Juventus nella corsa per lo scudetto. Dall’altro lato i giallorossi di Roberto D’Aversa , che a loro volta sono reduci dalla partita vinta contro il Frosinone, sognano il colpaccio ottenere il primo successo esterno ed allungare la striscia di cinque risultati utili consecutivi per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. La gara sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su tablet e smartphone sulla app di Dazn. L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre a Milano risale alla passata stagione: i meneghini si imposero con il risultato di 2-0 grazie ai gol di Mkhitaryan e Lautaro Martinez. Interlive.it vi offre il match di San Siro live in tempo reale.