Formazioni ufficiali Inter-Lecce: Inzaghi rilancia i big

Le scelte di Inzaghi e D’Aversa per la sfida di scena al Meazza e valevole per la diciassettesima giornata di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Inter e Lecce, fra un’ora avversari al Meazza.

Inzaghi conferma Bisseck in difesa rilanciando dal primo minuto i big partiti in panchina col Bologna. Davanti il tandem obbligato Thuram-Arnautovic. Sponda salentina, D’Aversa fa un solo cambio rispetto al match col Frosinone: in mezzo al campo torna Joan Gonzalez a scapito di Blin. In attacco Strefezza e Banda ai lati di Piccoli.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-LECCE

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Thuram, Arnautovic. All.: Inzaghi

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Gonzalez, Oudin; Strefezza, Piccoli, Banda. All.: D’Aversa

ARBITRO: Marcenaro di Genova