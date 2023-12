Tre pedine perse in un colpo solo: l’annuncio prima di Inter-Lecce

Grossa tegola per il tecnico, costretto a rinunciare a tre atleti della propria formazione in vista delle prossime gare

È in programma nella giornata di oggi Inter-Lecce, match valido per la 17esima giornata di campionato che prenderà il via al ‘Meazza’ a partire dalle ore 18 di oggi.

Ad affrontarsi saranno, quindi, la prima e la 12esima forza del torneo, in questo momento ferme a 41 e 20 punti. Entrambe le formazioni giungono a quest’importante confronto forti di un successo conquistato nello scorso turno, un turno che ha visto le due formazioni di scena contro Lazio e Frosinone, entrambe andate ‘al tappeto’ per 2-0 e 2-1.

Simone Inzaghi costretto a dover fare a meno di Lautaro, Dimarco, Denzel Dumfries e ovviamente Cuadrado, con quest’ultimo che resterà ai box per almeno tre mesi.

Discorso simile anche per Roberto D’Aversa, che ricordiamo non potrà essere in panchina con l’Inter per squalifica (causa somma di ammonizioni), costretto a rinunciare da metà gennaio in poi a tre pedine della propria rosa.

Il Lecce perderà Banda e Touba per la Coppa d’Africa: Rafia tra i pre convocati

La notizia circolava nell’aria da un po’ di tempo e ora, a distanza di qualche settimana, le prime sensazioni sono state confermate.

Il Lecce dovrà fare a meno per circa un mese di tempo di Lameck Banda e Ahmed Touba, calciatori convocati dalle rispettive Nazionali (in questo caso Zambia e Algeria) per la Coppa d’Africa, competizione che prenderà il via a partire da metà gennaio.

Non solo. I salentini dovrebbero finire per trovarsi costretti a rinunciare anche ad Hamza Rafia, ex calciatore della Juventus finito tra i pre convocati della Tunisia. Ad annunciarlo la stessa società pugliese tramite un comunicato ufficiale.

La nota diramata dal Lecce sul proprio situo ufficiale

“L’U.S. Lecce comunica che i calciatori Lameck Banda e Ahmed Touba sono stati convocati in Nazionale in occasione della Coppa d’Africa, in programma dal 13 gennaio all’11 febbraio 2024 in Costa D’Avorio.

Banda sarà impegnato con lo Zambia nel Gruppo F dove affronterà: Repubblica Democratica del Congo (17/01), Tanzania (21/01) e Marocco (24/01). Touba con l’Algeria disputerà le gare nel gruppo D dove affronterà: Angola (15/01), Burkina Faso (20/01) e Mauritania (23/01). Entrambi i calciatori raggiungeranno i raduni delle rispettive Nazionali in data 1 gennaio 2024.

Contestualmente si comunica che il calciatore Hamza Rafia è stato pre convocato dalla Nazionale tunisina sempre in occasione della Coppa d’Africa. La Tunisia sarà impegnata nel Gruppo E dove affronterà: Namibia (16/01), Mali (20/01) e Sudafrica (24/01)”.