Decisione presa da parte dello staff medico dell’Inter in relazione alle condizioni di salute dell’esterno destro colombiano Cuadrado, resterà indisponibile per almeno tre mesi

Juan Cuadrado non ha potuto partecipare a buona parte degli impegni di campionato e Champions League tra le file dell’Inter a cavallo con la stagione autunnale per via di un continuo fastidio all’altezza della caviglia sinistra, rivelatosi essere poi una forma di tendinite cronica dalla quale non è riuscito a recuperare pienamente neppure una volta rientrato in campo.

Per questo motivo, negli scorsi giorni si è ipotizzato che il calciatore colombiano ex Juventus potesse esser sottoposto ad intervento chirurgico correttivo nella speranza di risolvere definitivamente il problema.

Oggi non si tratta più di una mera ipotesi: lo staff medico nerazzurro, in accordo con lo staff tecnico e il resto della società dell’Inter ha infatti ritenuto necessario invitare il calciatore a procedere con l’operazione la prossima settimana in una clinica specializzata in Finlandia. La decisione è ormai ufficiale.

La sua assenza è prevista per almeno tre mesi a partire dalla data di effettivo svolgimento del ricovero ospedaliero, con rientro previsto nei primi mesi del nuovo anno solare 2024. Da qui nasce l’esigenza da parte della dirigenza di trovare un pronto sostituto per Inzaghi al fine di rimediare in via emergenziale alla delicata situazione in organico.