Confessa tutto in diretta: “Ricevuto offerta dall’Inter, ma ho scelto il Milan”

Il ricordo dell’ex centrale rossonero Jaap Stam e le chance di passaggio all’Inter dopo l’esperienza alla Lazio, ormai quasi vent’anni fa

Il presente di squadre vincenti come Juventus, Milan e Inter non è nulla senza il passato. Tracce indelebili di storia che hanno attraversato il tempo e sono rimaste impresse nel ricordo di chi ha vissuto momenti gloriosi di quel passato. Alcuni dei quali particolarmente vincenti.

È quanto rievocato da Jaap Stam, ex difensore olandese di Lazio e Milan, nel corso di una lunga intervista lanciata nel corso del podcast ‘The Overlap’. La vittoria del Liverpool in rimonta ai danni della formazione rossonera di Ancelotti nella lontana finale di Champions League del 2005 rimane ancora oggi come una delle imprese calcistiche più importanti mai compiute.

E pensare che il calciatore olandese vi ha preso parte, quasi incredulo del tris segnato nel corso del secondo tempo da altre leggende viventi come Gerrard, Smicer e Xabi Alonso. Tris che ha condotto i ‘Reds’ ai supplementari e ai calci di rigore. Una beffa che è valsa comunque l’esperienza.

Stam era vicino anche all’Inter, poi la scelta sul Milan per il passato olandese in squadra

Prima di diventare una colonna portante della linea difensiva del Milan, però, Stam aveva ricevuto anche offerte importanti da altre big di Serie A. Non solo Juventus ma anche la stessa Inter, nel momento in cui la Lazio aveva ormai stabilito di inserirlo nella lista dei cedibili in estate.

“Sì, avevano lanciato offerte per il mio cartellino ma io volevo andare soltanto dai rossoneri. Sia per i giocatori che avevano in squadra che per la storia dei tanti olandesi al Milan”, ha ammesso Stam in diretta. Un’ammissione che non ha lasciato scampo a dubbi.