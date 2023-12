Secondo Biasin il tecnico piacentino sarebbe destinato a restare sulla panchina dell’Inter almeno fino al 2025, anno della disputa del Mondiale per Club

Bene, anzi benissimo fino a questo momento. L’avventura di Simone Inzaghi alla guida tecnica dell’Inter è un crescendo di emozioni continuo. Dalla presa diretta delle redini della squadra precedentemente in mano ad Antonio Conte, i passi lenti e costanti verso la redenzione in Europa.

Le tante vittorie, qualche scivolone, la maturazione generale del gruppo. Poi la finale di Champions League contro il Manchester City persa per un soffio. Ora il duplice obiettivo, con lo Scudetto assolutamente prioritario per suggellare la fiducia della società nerazzurra nei confronti del proprio condottiero.

Vada come vada, Inzaghi resterà all’Inter ancora per molti altri anni. Almeno un altro paio, secondo Fabrizio Biasin. Ospite della consueta trasmissione in diretta sul canale Twitch ‘TvPlay‘, il giornalista ha raccontato di come il processo costruttivo del gruppo sia dipeso da Inzaghi e il Mondiale per Club possa essere l’ultimo atto del tecnico piacentino sulla panchina nerazzurra: “Sono convinto che resterà almeno fino al 2025“, ha dichiarato. Lasciando intendere che tuttavia la sfida contro l’Atletico Madrid valevole per gli ottavi di Champions rappresenta già uno scoglio importante ed un eventuale pareggio o sconfitta farebbero screditare l’immagine del tecnico in un batter d’occhio: “Vedrete, lo contesteranno subito“, ha aggiunto Biasin.