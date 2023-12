Segna quanto Bellingham: all’Inter per sostituire Sanchez

C’è lui dietro al solo numero 5 del Real Madrid per numero di reti segnate. Ecco chi rischia di essere il successore del cileno in estate

L’avventura 2.0 tra Alexis Sanchez e l’Inter non sta dando, anche questa volta, gli esiti sperati in precedenza.

Il cileno, costretto a dare forfait alla vigilia del match con la Lazio a seguito di un affaticamento muscolare, è finito per saltare le ultime gare disputate contro la stessa formazione di Maurizio Sarri, per l’appunto, e quella col Bologna in Coppa Italia. Match in cui, probabilmente, con la presenza dell’ex Manchester United in campo si sarebbe potuto evitare eccome l’infortunio di Lautaro Martinez, calciatore costretto per forza di cose a restare più del dovuto sul terreno di gioco e che ha poi accusato un infortunio.

Ammontano già a tre, per il resto, i guai fisici rimediati dal ‘Niño Maravilla’ in questa nuova parentesi con l’Inter, club costretto a dover fare a meno del classe ’88 in ben 4 uscite. Tutto questo senza che la regular-season 2023-24 sia ancora terminata.

Solamente 2, invece, le reti realizzate dal cileno in quest’avvio di stagione coi nerazzurri. Numeri che, di certo, non soddisfano le pretese di Marotta e Ausilio, duo dirigenziale che nella scorsa estate è tornato a puntare sull’ex seconda punta dell’Olympique Marsiglia, sinora senza ricevere gli esiti sperati. Del tutto probabile, infatti, un addio di Alexis Sanchez dall’Inter a giugno, se non già a gennaio. Scenario che, a quel punto, potrebbe finire per dar vita ad un nuovo risvolto di mercato come questo.

Addio Sanchez dall’Inter: possono provarci gli agenti di Borja Mayoral in estate

È Borja Mayoral la grande sorpresa di quest’avvio di Liga, calciatore che ha già realizzato 12 reti in campionato, una sola in meno di Jude Bellingham (ora fermo a 13).

14, in totale, i sigilli messi a segno da parte del centravanti classe ’97 in questa prima parte di stagione. Un centravanti che, insomma, sta dimostrando eccome di poter dire la propria ad alti livelli in Europa (decisiva la doppietta realizzata nell’ultimo turno contro l’Atletico Madrid, prossima avversaria della squadra di Simone Inzaghi in Champions).

Gli agenti del ragazzo potrebbero, infatti, finire per proporre il proprio assistito in estate anche all’Inter, in vesti di potenziale dopo Sanchez magari.

Ricordiamo che Borja Mayoral ha già militato in passato nel campionato di Serie A vestendo la maglia della Roma per un anno e mezzo di tempo e dove alla prima stagione trascorsa al fianco di Paulo Fonseca ha realizzato 17 reti totali tra campionato ed Europa League. Diverso, invece, nell’annata successiva dove lo spagnolo si è trovato costretto a dire addio a gennaio 2022 per volontà di Jose Mourinho.