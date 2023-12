Tentazioni saudite per Immobile e l’Al-Ahli molla Firmino all’Inter

In Arabia Saudita circolano voci strane sul futuro di Roberto Firmino e Ciro Immobile. L’italiano continua a essere corteggiato dai sauditi

Immobile in Arabia. E una conseguenza imprevista: il brasiliano che potrebbe lasciare dopo pochi mesi la sua nuova squadra… Roberto Firmino si è unito da svincolato all’Al-Ahli la scorsa estate, dopo la scadenza naturale del suo contratto con i Reds, ma in Arabia non si sente a suo agio. Finora ha realizzato solo 3 goal in 17 partite, e i poco tolleranti fan sauditi vorrebbero mandarlo via per poter liberare lo spazio in squadra per un nuovo campione. Ci sono due ipotesi in ballo.

La prima è quella di girarlo in prestito all’Al-Ettifaq, in modo da poter essere rigenerato da un vecchio amico frequentato ad Anfield, e cioè Steven Gerrard. La seconda ipotesi prevede un ritorno, provvisorio, in Europa.

Molto dipende però da Ciro Immobile. L’Al-Ahli, infatti, potrebbe voler tesserare subito il goleador della Lazio, che quest’estate aveva già resistito a ricchissime offerte provenienti dalla Saudi Pro League. Dopo le invitanti proposte d’ingaggio giunte nella Capitale quest’estate, che quasi quasi avevano convinto pure Lotito, a gennaio i sauditi potrebbero farsi sotto.

L’Al-Ahli potrebbe offrire all’attaccante campano anche qualcosina in più del previsto. Immobile, che non è contentissimo di giocare per Maurizio Sarri, potrebbe lasciarsi tentate. E Sarri, che ha sempre fatto capire di non ritenere Immobile l’attaccante giusto per il suo calcio, potrebbe dare il suo ok all’uscita del capitano.

Dopo la sconfitta contro l’Inter, il mister dei biancocelesti ha ammesso che gli piacerebbe allenare una squadra composta soprattutto da giovani “per aprire un nuovo ciclo“. Che tradotto vorrebbe dire: “Via Immobile, Luis Alberto e compagnia cantante”.

Immobile in Arabia Saudita e Firmino di nuovo in Europa: l’Inter drizza le antenne

Non c’è nulla al momento tranne qualche chiacchiera alimentata dalla fantasia degli appassionati giornalisti sauditi. Eppure anche i media sportivi italiani pensano che Immobile potrebbe anche tornare sui propri passi, e cioè rimangiarsi il no detto agli arabi la scorsa estate.

Dall’Arabia Saudita vari siti dedicati al calcio scrivono che l’Al-Ahli (squadra in cui gioca appunto Firmino) potrebbe proporre a Immobile un ingaggio da 35 milioni di euro a stagione. E l’attaccante esploso nel Pescara di Zeman potrebbe ora lasciarsi convincere, dopo mesi di delusione con la maglia della Lazio e dell’Italia.

In questo senso potrebbe rivalutare con interesse simili offerte. Magari non a gennaio, ma a giugno… Lo scenario quasi da fantamercato suggerito da alcune fonti lascia però intendere che un affare potrebbe essere concluso anche a stretto giro. E, in questo senso, se l’Al-Ahli riuscisse a prendere subito Immobile potrebbe liberare Firmino, che lì in Arabia tanto felice non è.

Ritorno in Europa in prestito

C’è addirittura chi parla di rescissione per l’ex Reds. Un’ipotesi che non ha molto senso. Un ritorno in Europa, oggi come oggi, potrebbe essere possibile solo su esplicita richiesta del giocatore e sotto forma di prestito. E qui i suoi agenti potrebbero offrirlo anche all’Inter.

Ciro Immobile, molto probabilmente, non ha ancora deciso cosa fare del suo futuro. Se saluterà la Lazio, lo farà a fine stagione, e per guadagnare il massimo. Se davvero ha ricevuto un’offerta irrinunciabile dall’Arabia Saudita, visti i suoi quasi trentacinque anni, difficilmente potrà rinunciare a questa occasione.

A giugno la proprietà dell’Al-Ahli sarebbe appunto pronta a offrire all’attaccante della Lazio 35 milioni di euro all’anno. E cifre del genere starebbero facendo vacillare il capitano biancoceleste e la sua famiglia.